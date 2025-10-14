Slušaj vest

Rijaliti zvezda Kajli Džener vratila se u svoju „King Kylie“ eru iz 2016. godine i najavila novu kolekciju svojih kozmetičkih proizvoda. Dženifer se vratila i na Snapchat i objavila muzički spot pod nazivom „Glosses Part II“, gotovo deceniju nakon „Glosses Part I“. Video je objavila uz pesmu „3 Strikes“ izvođača Terror Jr.

Kajlina kompanija Kylie Cosmetics udružila se sa Snapchatom kako bi lansirala ekskluzivnu kolekciju King Kylie, sa pakovanjem inspirisanim jednim od najpoznatijih Snapchat filtera – klasičnim filterom sa psećim ušima i njuškom.

"Snapchat će mi zauvek biti kao dom. To je mesto gde sam prvi put zaista komunicirala sa svojim fanovima i delila svoj život u realnom vremenu – sve velike trenutke, male, sve. Tamo sam zabeležila toliko uspomena i uzbuđena sam što sam se vratila da proslavim 10 godina Kylie Cosmeticsa sa svima koji su bili deo ovog putovanja“, rekla je Džener.

Obožavaoci rijaliti zvezde bili su oduševljeni najavom novog proizvoda i rado su se prisetili njene ere u kojoj je često menjala boju kose, nosila izazovne odevne kombinacije, išla na festivale... Međutim, bilo je i onih koji su je kritikovali zbog scena iz spota, posebno onih u kojima se pojavljuju policajci.

U jednoj sceni, dva muškarca obučena kao policajci prate Kajli niz zatvorski hodnik dok su joj ruke vezane lisicama. Zbog toga su je nazvali „odsečenom od stvarnosti“, jer je u spot uključila policiju u trenutku kada širom SAD-a traju ICE racije.

"Zemlja ključa, građane odvode razulareni policajci gladni znački, a Kajli Džener objavljuje slike u vrućim pantalonama i lisicama da promoviše kozmetiku. Ovo nije satira, ovo je američko propadanje“.

"Ona je odsečena od stvarnosti“.

"Čudan način da pokažeš moć dok ICE otima ljude. Loš ukus, kao i obično“, bili su neki od komentara.

Nekoliko fanova se prisetilo i kontroverzne reklame koju je 2017. snimila Kajlina sestra Kendal. Tada je manekenka „smirila“ sukob s policajcima tako što im je ponudila limenku Pepsija.

"Zar stvarno pokušava da napravi istu kontroverzu kao Kendal s onom Pepsi reklamom?“, pisalo je u jednom komentaru.

Kajli Džener želi da sakrije novi dom od znatiželjnih pogleda – potrošila je pola miliona dolara da pojača privatnost

Mnogi su se osvrnuli i na povratak nadimka „King Kylie“ i istakli da je odabrala pogrešan trenutak za njegovo korišćenje, s obzirom na proteste „No Kings“ koji su se održavali širom zemlje. Protesti su bili izraz protivljenja autoritarnim oblicima vlasti, za koje mnogi smatraju da ih želi uvesti predsednik Donald Tramp

"Možeš li jednom da iskoristiš svoju platformu da skreneš pažnju na svet koji koristiš?“

"Širom sveta se održavaju ‘No Kings’ protesti, a ti objaviš ovu glupost. Mrzim ovaj svet i milijardere u njemu“, pisali su.

Era „King Kylie“ postala je popularna ubrzo nakon što je Džener 2015. godine pokrenula svoj brend i lansirala popularni proizvod Kylie Lip Kits. Njena kompanija je od tada postala izuzetno uspešna i pretvorila se u imperiju vrednu milijarde dolara.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

VIDEO: Kajli Džener