Luksemburg je proteklog vikenda doživeo velike promene u svom rukovodstvu. Nakon 25 godina, veliki vojvoda Anri odlučio je da abdicira s prestola, prepustivši ga svom najstarijem sinu, koji je tim činom postao Gijom V.

Novi vladar Luksemburga, koji u novembru puni 44 godine, proteklih godinu dana je služio kao regent svom ocu kako bi se pripremio za vladavinu, a uz njega je i njegova tri godine mlađa supruga, Belgijanka Stefani, sa kojom ima dva sina.

Njihov stariji sin, princ Šarl, novi je prestolonaslednik, a već je na ustoličenju privukao veliku pažnju javnosti i fotografa.

Po uzoru na svoje daleke rođake Džordža i Luja iz Ujedinjenog Kraljevstva, s kojima je povezan preko danskog kralja Kristijana IX, često je gubio koncentraciju tokom duge ceremonije, pa su ga snimili kako stavlja ruke na uši, hvata se za mamu i nasmejava sve oko sebe. U jednom trenutku, kada je čuo svoje ime tokom govora, upitao je baku: "Jesam li to ja?", čime je raznežio mnoge.

Šarl je rođen usred pandemije kovida-19, osam godina nakon venčanja svojih roditelja. Njegovo rođenje je pozdravljeno plotunom od 21 topa, i odmah je postao drugi u liniji nasledstva, odmah iza svog oca. Tri godine kasnije dobio je brata Fransoa.

Upravo zbog toga što bi za nekoliko decenija mogao postati novi luksemburški vladar, najbogatija zemlja na svetu s posebnom pažnjom prati odrastanje princa Šarla. Od svoje prve godine zajedno sa roditeljima prisustvuje manjim kraljevskim dužnostima, poput poseta obrazovnim ustanovama ili odlaska na večeru povodom 18. rođendana norveške princeze Ingrid Aleksandre, a svaki put svojom simpatičnošću osvaja naslovne strane.

Princ Šarl će do dolaska na presto čekati najmanje 30 godina, a do tada će sigurno biti u centru pažnje, ali će se i susretati sa svojim rođacima u šestom kolenu.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)

