Holivudski glumac Kijanu Rivs (61) odlučio je da se našali na sopstveni račun i razbije glasine koje već nedeljama kruže internetom da se on i njegova dugogodišnja partnerka, umetnica Aleksandra Grant (52), tajno venčali.

Na premijeri svog novog filma "Good Fortune" u Njujorku, Rivs je u razgovoru za E! News uz osmeh prokomentarisao spekulacije koje su preplavile društvene mreže:

"Pa, to nije prvi put. Zajedno smo već dugo,“ našalio se glumac, dodajući da ga takve priče više ne iznenađuju.

Aleksandra: „Hvala na čestitkama, ali – nismo se venčali!”

Pre nekoliko nedelja, Aleksandra Grant je i sama reagovala na glasine, objavivši fotografiju na kojoj se ona i Kijanu ljube na stepeništu. Uz sliku je napisala:

"Ovo jeste prava fotografija, ali nije verenička, niti AI venčana objava – samo poljubac! (Možda čak momenat pre ili posle, sudeći po našim blesavim izrazima lica).“

Zatim je dodala: "Delim je ovde da zahvalim svima na čestitkama povodom našeg ‘venčanja’. Osim što se nismo venčali! Dobre vesti su potrebne, ali ovo je ipak ‘fake news’, zato budite pažljivi. Evo malo prave sreće!”

Kijanu: „Aleksandra je divno sve objasnila”

Rivs je pohvalio način na koji je njegova partnerka reagovala:

"Aleksandra je to sjajno rešila. Ljudi su slali prelepe poruke, ali ona je jednostavno rekla: ‘Hvala, ali evo kako stoje stvari.’ Divno je to odradila,“ izjavio je glumac.

Romansa koja traje

Na premijeri u Njujorku, Rivs i Grant su zajedno prošetali crvenim tepihom držeći se za ruke i razmenjujući nežnosti pred kamerama. Par je prvi put javno pokazao svoju vezu u novembru 2019. godine na LACMA Art + Film Gali u Los Anđelesu, a tada su izvori otkrili da su „počeli da izlaze ranije te godine“ i da je Kijanu „presrećan što ima Aleksandru u svom životu“.