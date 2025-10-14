Slušaj vest

Muzika je izgubila jednog od svojih najsnažnijih i najautentičnijih glasova D’Angelo, pravog imena Majkl Judžin Arčer, preminuo je u 51. godini života nakon borbe s karcinomom pankreasa, prenosi TMZ.

Vest o smrti legendarnog muzičara potvrdio je njegov dugogodišnji saradnik DJ Premier, koji je s njim sarađivao na pesmi “Devil’s Pie” iz 1998. godine.

"Tužan gubitak. Toliko smo lepih trenutaka imali zajedno. Nedostajaćeš mi, brate. Spavaj mirno, D’. Volim te, kralju“, napisao je Premier na društvenoj mreži X.

Foto: Youtube

Čudo od deteta i sin propovednika

Rođen u Ričmondu, u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, D’Angelo je bio sin pentekostalnog propovednika i već kao trogodišnjak svirao klavir. Sa pet godina pratio je oca tokom bogosluženja, a ubrzo je počeo da svira i u crkvi svog dede.

Sa rođacima je osnovao grupu Three of a Kind, s kojom je nastupao na lokalnim takmičenjima talenata, a kasnije, s bratom Luterom, bend Michael Archer and Precise. Kao šesnaestogodišnjak se prvi put pojavio na čuvenoj Amateur Night večeri u njujorškom Apolo teatru, gde je otpevao „Feel the Fire“ Piba Brajsona. Iako tada nije pobedio, već sledeće godine vratio se na istu scenu i trijumfovao pesmom „Rub You the Right Way“ Džonija Gila.

Uspon soul legende

Novčanu nagradu s tog takmičenja iskoristio je da kupi četvorokanalni snimač i počne da komponuje muziku. Upravo tada nastaju prve verzije pesama koje će kasnije činiti njegov debitantski album Brown Sugar iz 1995. godine.

Album je postigao ogroman uspeh, dostigavši četvrto mesto na Billboard R&B listi i platinasti tiraž u roku od godinu dana. Donoio mu je i četiri nominacije za Gremi nagradu, potvrdivši njegov status nove soul zvezde.

„Voodoo“ i legendarni povratak

Godine 2000. D’Angelo izdaje svoj drugi album, „Voodoo“, koji je zauzeo prvo mesto i na Billboard R&B i na glavnoj Billboard 200 listi. Album je osvojio Gremi za najbolji R&B album, dok je pesma „Untitled (How Does It Feel)” donela muzičaru nagradu za najbolju mušku R&B vokalnu izvedbu i nominaciju za najbolju R&B pesmu.

Muzičar koji je vratio dušu soulu

D’Angelo je važio za umetnika koji je redefinisao soul i neo-soul devedesetih, stvarajući zvuk koji je bio istovremeno retro i revolucionaran. Njegova muzika spojila je duhovnost, erotiku i sirovu emociju, a njegov uticaj oseća se i danas — od Andersona .Paaka do H.E.R. i D’Smokea.