Nakon godina spekulacija među fanovima, Jutjuberi Dan Hauel i Fil Lesterpotvrdili su da su u vezi – i to već 16 godina.

U novom videu na zajedničkom kanalu "Dan and Phil", ovaj dvojac, koji zajedno ima milione pratilaca na različitim mrežama, otkrio je da je njihova tajna veza počela još kada su se upoznali 2009. godine.

Dan i Fil, koji su se obojica autovali kao gej 2019. godine, i to u razmaku od nekoliko nedelja, kažu da su se "zaljubili brzo i snažno", toliko da nikada nisu formalno etiketirali svoju vezu, ali su "završili tako što su počeli da žive zajedno".

„Dobro, hajde da ovo obavimo. Da li su Dan i Fil u vezi?“ našalio se Dan, na šta je Fil jednostavno odgovorio: „Da.“

Jutjuberi Dan Hauel i Fil Lester otkrili da su u vezi Foto: printscreen/instagram/danielhowell

„Dobro, ćao!“ Dan se našalio, pre nego što se ponovo pojavio u kadru i rekao: „O, izvini, hteo si više, je l'? Hoćeš sočne detalje? Trač, krv, suze?“

„Zaljubili smo se brzo i snažno 2009. godine, i evo nas skoro 16 godina kasnije“, objasnio je Dan, na šta je Fil dodao: „Prestani da me podsećaš koliko je prošlo. Dakle da, u vezi smo, momci.“

U svojim srednjim dvadesetim, Dan Hauel, koji sada ima 34 godine, priznao je da je bio toliko „duboko u ormanu“ da je „osećao da moramo da krijemo vezu jer sam još uvek krio ko sam, od prijatelja, porodice, čak i od sebe.“

„Veliki razlog zbog kog sam uvek govorio da ne želim da pričam o ovome jeste to što nisam mogao da se nosim sa reakcijama ljudi“, dodao je.

Fil je, s druge strane, rekao da je imao osećaj kao da se „na neki način vratio u mini orman, što je bilo čudno“.

„Znao sam da je sve ovo vrlo osetljivo, neprijatno i zastrašujuće za tebe“, rekao je Fil Lester, koji ima 38 godina. „Zato sam želeo da ti dam vremena da shvatiš šta želiš da uradiš.“

Jutjuberi Dan Hauel i Fil Lester otkrili da su u vezi Foto: printscreem/youtube/Dan and Phil

Još jedan razlog zbog kojeg su svoju vezu držali u tajnosti jeste što su želeli da budu profesionalno prepoznati kao komičarski duo, a ne kao par.

„Ko kaže da ima išta loše u tome da imamo simpatičnu gej emisiju? Samo smo želeli da fokus bude na onome što radimo“, rekao je Dan, dok se Fil složio: „Biti zabavni, smešni. Budimo realni, postoji dosta homofobije.“

Dan je takođe istakao da postoje „strejt momci“ koji „nikada“ ne bi gledali njihov Jutjub sadržaj jer bi ih njihova veza „učinila nelagodnim“.

Nakon „15 godina potiskivanja priča i mišljenja“, dvojac, koji se smatra jednim od originalnih Jutubera, najavio je i pokretanje podkasta "Dan and Phil".

Nakon pauze sa Jutjuba, Dan se vratio na kanal 2019. godine viralnim videom od 50 minuta pod nazivom "Basically, I'm Gay", koji je do sada prikupio više od 13 miliona pregleda.

U tom videu otvoreno je govorio o svojim problemima sa prihvatanjem sopstvene seksualnosti, toksičnim internet tračevima o njegovom privatnom životu i borbi sa kliničkom depresijom i anksioznošću.

„Svi su se pitali ‘šta se dešava u privatnom životu Dana Hauela’, sve te teorije zavere, a to je bio slon u sobi o kom nisam govorio“, rekao je Dan, dodajući da je, na neki način, bio zahvalan na toj radoznalosti.

„Istina je da sam se suočavao sa duboko usađenom homofobijom iz detinjstva, i to je bila ogromna stvar za mene da prevaziđem“, objasnio je.

„Mislim da nikada ne bih imao snage da se suočim sa nečim tako teškim da nisam bio u poziciji da imam publiku koja me gleda. Mislim da bih otišao još 10 godina dalje. Bio bih depresivni 42-godišnji advokat, duboko u ormanu.“

Nekoliko nedelja kasnije, i Fil Lester se autovao u videu na Jutjubu pod nazivom "Coming Out To You".

Klikom na link pročitajte priču strejt žene koja je u braku sa gej muškarcem.

„Postoji nešto prilično važno što sam želeo da vam kažem“, rekao je. „Ja sam gej, i u zavisnosti od toga ko ste, možda ste to već znali, a možda vam je iznenađenje… iznenađenje! Tako sam zapravo trebao da se autujem roditeljima.“

„Čak i ako se ne poistovećujete potpuno sa mojom pričom, možda ćete nešto naučiti, promeniti pogled na stvari ili bar osetiti da niste sami u nečemu kroz šta ste prošli. Ja sam gej! Sjajno je! Srećan sam!“

Fil je dodao: „I nadam se da ste i vi srećni zbog mene. Ako niste, nadam se da ćete razmisliti zašto želite da jedan drugi čovek bude nesrećan. I da ne bude ono što zaista jeste. I da li je to zdrav način razmišljanja.“

