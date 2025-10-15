Slušaj vest

Američki umetnik Dru Struzan, čiji su ručno oslikani filmski posteri obeležili eru modernog blokbaster filma, preminuo je u 78. godini.

Vest o njegovoj smrti objavljena je na njegovom Instagram nalogu u utorak, uz emotivnu poruku:

„Teška srca moram da vas obavestim da je Dru Struzan napustio ovaj svet juče, 13. oktobra. Želim da znate koliko mi je puta rekao koliko mu je značilo što toliko cenite njegovu umetnost.“

Struzanova borba sa Alchajmerovom bolešću

Struzanova supruga, Dilan Struzan, otkrila je na Fejsbuku ranije ovog marta da umetnik pati od Alchajmerove bolesti, navodeći da više ne može da slika niti potpisuje svoja dela.

„Dru ne uživa u zasluženoj penziji, već se bori za svoj život“, napisao je tada Dilan.

Um umetnika koji je oblikovao filmsku magiju

Dru Struzan je bio poznat po svom prepoznatljivom stilu – detaljnim portretima glumaca koji se stapaju u bogate, filmske pozadine pune boja i svetlosti.

Njegov rad je postao sinonim za holivudski spektakl i zlatno doba filmskog marketinga krajem 20. veka.

Tokom karijere duge više od pet decenija, Struzan je naslikao više od 150 filmskih postera, među kojima su legendarni naslovi kao što su:

Star Wars,

Indiana Jones,

Back to the Future,

E.T.,

Blade Runner i

The Shawshank Redemption.

