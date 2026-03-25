"Šutnula ju je svom snagom i ušla u zgradu" Komšije Josipe Lisac otkrile šta je pevačica uradila kada je mislila da je niko ne gleda „Rasplakala sam se.."
Muzička diva Josipa Lisac (75) prisutna je na sceni više od pet decenija i važi za jednu od omiljenih domaćih pevačica. Njena neiscrpna energija je ono što je čini posebnom – kako u svakodnevici, tako i na sceni. Mnogi je cene zbog njene autentičnosti, od kolega do publike, a kakva je privatno, svojevremeno su ispričale i njene komšije.
Opisuju je kao veoma ljubaznu, nasmejanu i simpatičnu ženu, koja ih uvek oraspoloži svojim modnim izborima.
„Ako je dan siv, Josipa osveži ulicu svojim odevnim kombinacijama“, rekao je jedan komšija. Simpatično im je i to što Josipa čak i noću nosi sunčane naočare, a dok bezbrižno unosi kofere i torbe u stan, vrata svog Mercedesa ostavlja širom otvorena. Iz automobila tada dopire glasna opera, pa često imaju osećaj kao da su u koncertnoj dvorani.
„Ne znam, valjda ima dobru karmu, pa se ne plaši da ostavi otključan auto. Nikada joj niko ništa nije uzeo“, ispričala je jedna komšinica.
Ispričala je i kako je Josipa jedne zime izašla iz auta na ulazu u zgradu, kada je ugledala ogromnu ledenu kuglu. Pevačica ju je nekoliko trenutaka posmatrala, pa je svom snagom šutnula nogom, razbila je i ušla u zgradu.
„Rasplakala sam se od smeha“, rekla je komšinica za 24sata.
Josipa je na Dan zaljubljenih proslavila svoj 75. rođendan, a posebno je poznata po bezuslovnoj ljubavi prema Karlu Metikošu. Njegovo ime i muzičko nasleđe utkano je u sve njene nastupe. Sa njim je 1973. godine snimila album Dnevnik jedne ljubavi, koji je 2015. godine dobio nagradu Porin za antologijsko ostvarenje hrvatske muzike.
Nikada se nisu venčali, ali njihova sudbinska ljubav bila je neosporna. Karlo je iznenada preminuo 10. decembra 1991. godine, a Josipa svaki svoj koncert posvećuje ljubavi svog života, svom Karlu, kojem je ostala verna do danas.
(Kurir.rs/ Story.hr)
