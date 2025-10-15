Slušaj vest

Dimitrij Cvetkov iElsina Hajrova proveli su deset godina u braku i zajedno imaju ćerku i sina. Njihov razvod bio je, blago rečeno, buran i pratila ga je medijska pažnja.

Dimitrij, ruski biznismen koji je uspešno izbegao nekoliko pokušaja atentata, dugo je maštao da ga u filmu o svom životu glumi Tom Kruz. Ipak, njegova želja se raspala kada je saznao da se njegova bivša supruga zabavlja sa upravo tom holivudskom zvezdom.

Tom i Elsina viđeni su na jednoj elitnoj zabavi u Londonu, a izvor je tada otkrio da su „nerazdvojni“ i da je delovalo kao da je Kruz potpuno opsednut njom. Dimitrij je za njihovu vezu saznao preko medija, i sam je priznao da su mu te diskusije delovale gotovo nadrealno – naročito nakon što je ranije govorio da bi želeo da ga Tom glumi u filmu.

Kada je saznao za vezu svoje bivše žene sa holivudskim glumcem, Dimitrij je dao i jedan neobičan savet: da Tom „pazi na novčanik“, ali i da Elsina nije osoba od poverenja. Samo nekoliko dana kasnije, mediji su preneli da su agenti Kruza savetovali da se drži podalje od cele priče, a ubrzo potom objavljeno je da su Tom i Elsina prekinuli.

Dimitrij se u Veliku Britaniju preselio 2004. godine, u okviru Programa za visokokvalifikovane migrante. Do 2009. dobio je dozvolu da ostane trajno, a britanski pasoš mu je uručen 2010. Karijeru je započeo kao prodavac dijamanata, pre nego što se upustio u razne druge poslove. Iako ga mediji često označavaju kao ruskog „oligarha“, on sam insistira da je više „tajkun“.

Posle razvoda, njegova priča postala je posebno interesantna medijima. „Posle presude u avgustu, moj prijatelj producent u Holivudu rekao je: 'Zašto ne bismo snimili film o tebi? Tri pokušaja atentata, razvod…' Rekao sam – dobro, ali samo ako Tom Kruz može da me glumi“, izjavio je Dimitrij. Kada je video fotke Elsine sa Kruzom, odustao je od ideje. Elsina je inače bila prva javna devojka glumca nakon njegovog razvoda od Kejti Holms pre 15 godina.

Elsina je ćerka ruskog političara Rinata Hajrova, koji je radio u Ministarstvu odbrane pre nego što je 2011. izabran u parlament. Iako se smatra Putinovim saveznikom, ne spada u uži krug predsednika. Elsina je ranije radila kao model i slikala se za kampanje luksuznih dijamanata, a danas na Instagramu redovno deli luksuzni društveni život iz Venecije, Monte Karla, Katara, Sen Tropea i Kalifornije. London joj i dalje ostaje baza, budući da je britanska državljanka.

Pakleni razvod i luksuzna imovina

Par je u braku posedovao vilu vrednu 22 miliona funti u Sariju, pet stanova u Londonu ukupne vrednosti 18 miliona funti, kao i imanja u Dubaiju i na Kipru vredna 2 miliona funti. Njihova kolekcija luksuznih automobila, nakita i umetničkih dela, uključujući Ferarije, Bentlije, Cartier nakit, Renoare i Marka Šagala, dodatno je povećala interes medija.

Tokom razvoda, Elsina je optužena da je sakrila značajnu imovinu od Dimitrija. Navodno je tvrdila da poseduje oko 20 luksuznih tašni, dok ih je zapravo imala preko 150, a deo imovine prenela je na majku.

Takođe, u centru pažnje bio je nakit para, uključujući investicione dijamante i sat Patek Philippe, koji je bio čuvan u sefu u Harrodsu. Dimitrij je imao ključ od kutije, ali je sud saznao da je Elsina ubedila osoblje da su ključevi izgubljeni i uzela komplet za sebe, što nije prijavila ni mužu ni sudu.

Dimitrij je tokom razvoda imao blokiran pristup porodičnim bankovnim računima, dok Elsina, koja nije radila tokom braka, nije uspela da pokrene svoj biznis sa kafom. Sud je presudio da veći deo troškova razvoda pada na nju, uključujući polovinu sudskih troškova u vrednosti od 1.761.488 funti.

