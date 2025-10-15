Slušaj vest

Privatni život Dženifer Aniston često intrigira javnost. Mediji su joj često postavljali pitanja o porodici i potomstvu, ali ih je uvek vešto izbegavala. No, sada je odlučila da prekine tišinu i konačno otvori dušu.

Nedavno je u emotivnoj ispovesti progovorila o dugoj borbi za potomstvo, a sada je otišla korak dalje, te je javnosti otkrila razlog zašto nikada nije usvojila decu.

U novoj epizodi popularnog podkasta "Armchair Expert" ispričala je da razlog "sebičan", jer je oduvek htela da ima biološko dete.

"Kada ljudi kažu: 'Ali možeš da usvojiš', ja odgovorim da prosto ne želim da usvojim", rekla je 56-godišnja zvezda serije "Prijatelji", te dodala:

"To je jedini način. Sebično ili ne, šta god to bilo – to sam želela", dodala je.

Aniston je tokom razgovora sa voditeljkom Monikom Pedman govorila i o miru koji je pronašla nakon što je prihvatila činjenicu da majčinstvo neće biti deo njenog života.

"U nekom trenutku shvatiš da je to van tvoje kontrole. Jednostavno, više ne postoji ništa što možeš da uradiš", kazala je glumica.

I dok jedni podržavaju njenu odluku, primera radi, uz ovaj komentar:

"Ljudi misle da žena duguje svetu da se ostvari kao majka. Ako bi muškarac naveo isti razlog zašto ne želi da usvoji - jer želi svoju krv i svoju lozu, onda je to OK, a ako žena to kaže - onda je zla žena."

Drugi, pak, navode da je razlog sebičan:

"Dženifer koja kaže da ne želi da usvoji dete, jer želi svoju DNK je apsoultno sebično od nje. Ima toliko dece na svetu kojoj je potreban dom, ali empatija kod slavnih očigledno prestaje tamo gde 'genetika' počinje. I ne - ovo nije iskrenost, ovo je egocentrično", napisala je jedna korisnica na Iksu.

