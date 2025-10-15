da li ste znali

Glumica Mina Lazarević (50) blista u ljubavi sa svojim partnerom i kolegom Vladimirom Posavcem Tušekom, a o njihovom odnosu je otvoreno govorila u emisiji „Pretres“.

Poznata glumica priznala je da je prava ljubav ona koja ne pokušava da menja, već da prihvati.

„Kada nekog voliš sa svim njegovim manama, tada znaš da je to to“

Mina Lazarević Foto: Marina Lopičić

„Dakle, kada nekog prihvatiš onakvog kakav jeste, kada ga takvog voliš, kada si svestan svih njegovih osobina i još više ga voliš zbog toga, onda je to perspektivno. To je ono što ispunjava, što ti daje snagu i krila, tada možeš planine da pomeraš“, iskreno je rekla Mina u emisiji.

Na pitanje voditelja da li je njen trenutni partner njen oslonac i „vetar u leđa“, Mina je bez dileme odgovorila:

„Apsolutno.“

Ko je Vladimir Posavec Tušek?

Minin partner, Vladimir Posavec Tušek, glumom se bavi više od tri decenije, a domaća publika ga pamti po zapaženim ulogama u popularnim serijama kao što su:

Kud puklo da puklo,

Na granici,

Drugo ime ljubavi,

Osim bogate glumačke karijere, Vladimir je u jednom ranijem intervjuu za domaće medije otkrio zanimljive detalje iz svog života i početaka u svetu umetnosti.

Vladimir Posavac Tušek izgradio je karijeru i u Hrvatskoj Foto: printscreen/youtube/NOVATVHRV

Studirao glumu u Prištini, diplomirao sa „Ričardom Trećim“

„U klasi profesora Boška Dimitrijevića. Tamo sam završio vojsku i samo sam se spustio u Univerzitet. U Beogradu sam dva puta pokušavao, ulazio u uže izbore, ali nisam prošao. Diplomirao sam sa predstavom ‘Ričard Treći’, zvanično 2000. godine, a sve ispite sam položio 1998. Moje prvo pozorište bilo je Kruševačko, gde sam 1997. odigrao prvu profesionalnu predstavu. Igrao sam dve-tri sezone, promenio devet ansambala, nastupao i u Splitu, Dubrovniku... Sada imam svoju produkciju“, ispričao je Vladimir.

Od Kruševca do sopstvene produkcije

Nakon završetka studija, glumac se preselio u Kruševac, gde je započeo profesionalnu karijeru.

„Bila je super situacija kada sam ja počeo krajem devedesetih – plaćali su hotel, dnevnicu, dobar honorar. Na trećoj godini Akademije sam lepo zarađivao. Posle je došla inflacija. Ceo život sam na honoraru, naplaćujem po predstavi. Kada imaš posla, imaš mnogo, a kada ga nemaš – nemaš ništa. Bilo je kriznih situacija, ali ko izdrži i održi kontinuitet, taj je srećan“, rekao je on.

Radi na novim projektima i predstavi o Nikoli Tesli

Momčilo Otašević i Vladimir Posavec Tušek rade predstavu o Nikoli Tesli Foto: Privatna Arhiva

Vladimir je tom prilikom kako je pisala Nova otkrio da već neko vreme ima svoju privatnu produkciju, ali da su je brojne okolnosti usporile.

„Registrovao sam produkciju odavno, ali sam dosta snimao. Onda je došla korona, pa sam se odmarao, a zatim smo Momčilo Otašević i ja rekli: ‘Hajde da pokrenemo predstavu o Nikoli Tesli’. Nažalost, imao sam operaciju kolena, ali sada, povodom godišnjice Tesline smrti, odlučili smo da nastavimo. Radimo na novim projektima, biće još zanimljivih stvari“, zaključio je glumac.

