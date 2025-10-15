Slušaj vest

Bruklin Bekam nije se udaljio samo od roditelja, već i od nekih prijatelja s kojima je do juče bio nerazdvojan. Nije se pojavio na premijeri "Netfliksovog" dokumentarca o majci Viktoriji, izostao je sa proslave očevog 50. rođendana, a izgleda da ni Selena Gomez više nije na spisku osoba bliskih njegovom srcu. Naime, ni on ni Nikola Pelc nisu prisustvovali nedavnom venčanju mlade pevačice, što su upućeni protumačili kao - kraj priče.

Ne tako davno, Selena Gomez bila je stalni gost u domu najstarijeg sina Viktorije i Dejvida Bekama i njegove supruge Nikole Pelc. Štaviše, bili su toliko bliski, da su ih novinari i zajednički fanovi zvali "trio". Ali, izgleda da je ta storija završena... Fransija Raisa, koja je popularnoj pevačici donirala bubreg, nije bila pozvana na njeno venčanje. Bruklin Bekam jeste dobio pozivnicu, ali se ni on ni njegova lepša polovina – nisu pojavili.

Kako tvrde izvori bliski Seleni, ona je "veoma razočarana i oseća se izdanom". Bruklin i Nikola "otkačili su je", dodaju, hladno i bez objašnjenja, baš kao što su to učinili sa njegovom porodicom u Londonu. Svima su slomili srce, piše "The Sun".

"Nema više ljubavi, trio se raspao. To je sada samo prošlost. Selena razume kako se njegovi roditelji osećaju, ali ne shvata kako Bruklin i njegova supruga mogu da budu tako okrutni."

Već mesecima se šuška da postoje tenzije na ovoj relaciji, a drama je dostigla tačku ključanja kada su Bekamovi izostali sa ceremonije venčanja Selene Gomez i producenta Benija Blanka krajem septembra u Santa Barbari. Nije bilo čak ni kurtoaznih čestitki na društvenim mrežama.

Insajderi koji imaju veze sa drugom stranom pravdaju Bruklina i Nikolu koji, navodno, nisu mogli da dođu zbog velikih obaveza. Neki su se zapitali kakve to važne obaveze njih dvoje imaju, pa nisu mogli da ih odlože bar za jedan dan? Da li to znači da Selena zaista više nije važna osoba u njihovom životu? Za prave prijateljie biste otišli i na kraj sveta, zar ne?

"Ona više ne očekuje ništa od Nikole i Bruklina. Povređena je i zbog činjenice da joj ni privatnom porukom nisu uputili čestitku. To je minut posla. Veoma, veoma razočaravajuće... Uopšte se nisu oglasili tog važnog dana, a ni posle", dodaje Selenin prijatelj.

Da li je to ipak bila kazna za neke Selenine navodne izjave, poput one da je "umorna od Nikoline stalne potrebe za pažnjom i izigravanja dive", ali i osuda koje je iznela račun para jer su se udaljili od porodice Bekam? Pozvala ih je na venčanje kako bi im "ponudila maslinovu grančicu" i pokušala da spase što se može, ali očigledno nije uspela. Došlo je do još dubljeg razdora.

"Razočarala se kada je shvatila koliko su nezreli i sebični. Fokusirani su isključivo na sebe, drugi ih ne zanimaju. Samo žele pažnju medija. Selena oseća da Bruklin Bekam i Nikola Pelc sada pokazuju svoje pravo lice i da je ne smatraju bliskom prijateljicom, iako su do juče bili nerazdvojni", zaključio je izvor.

