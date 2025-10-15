Slušaj vest

Manekenka Kristina Perić prvi je srpski Victoria’s secret model, a mnogi njenu vanvremensku lepotu upoređuju sa onom koju poseduju Anđelina Džoli i Irina Šajk.

Naime, Kristina je u svet modelinga ušla sam samo 16 godina, a već na samom početku suočila se sa brojnim preprekama i zlim jezicima koji su joj govorili da neće uspeti.

Ipak, svojim talentom i trudom, Kristina je sve ove tvrdnje demantovala izgradivši uspešnu karijeru u svetu mode.

– U svemu tome ja sam presudila. Oduvek sam želela da se bavim ovim poslom, pa je samim tim želja bila presudna. Uvek ima i toga da se pojavi jedna doza inata kada neko kaže da nešto ne mogu da postignem, zbog čega sam i bila možda upornija, učinila sve da bih dokazala da tuđe konstatacije i predviđanja nisu istinita. I u tome sam uspela – rekla je svojevremeno u intervjuu za „Wannabe“ magazin.

Za svoje uzore svojevremeno je navela Andrianu Limu i Naomi Kembel, a najveći uspeh joj je bio to što je postala Viktorijin anđeo.

Godine 2019. Kristina staje na ludi kamen i udaje se za Damira Đurđevića sa kojim se kasnije preselila u Los Anđeles.

Pre nekoliko godina o Kristini se govorilo u domaćoj javnosti i zbog selfija koji joj je Kristijano Ronaldo poslao ali, kako je i sama potvrdila, među njima se ništa više od toga nije dogodilo.

– Ronaldo mi je pisao na Instagramu, ali to se pročulo i došlo je u pogrešne ruke, ruke novinara. Poslao mi je selfi, razmenili smo nekoliko poruka, ali to je bilo sve. Ništa se više nije dogodilo – rekla je tada Kristina.

(Kurir.rs)

