Glumci Olja Lević i Luka Raco trenutno borave na Tajlandu, gde su zajedno otputovali, što su podelili i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Olja je najpre objavila snimke iz aviona, a zatim i po sletanju, dajući fanovima uvid u prve trenutke njihovog putovanja. Budući da su u hotel stigli pre predviđenog vremena za prijavu, morali su da sačekaju da njihove sobe budu spremne. Ipak, vreme su iskoristili na vrlo opuštajući način.

Olja Lević Foto: Instagram/OljaLevic

Duo je odlučio da se počasti masažom stopala, a glumica je zabeležila te trenutke i podelila ih sa pratiocima na Instagramu.

- Dok nam spreme sobu, imamo mi šta da radimo - napisala je Olja.

Nakon opuštajuće masaže, Olja Lević i Luka Raco nastavili su svoje tajlandsko iskustvo šetnjom po kišnim ulicama. Iako je vreme bilo promenljivo, to im nije nimalo pokvarilo raspoloženje — u kabanicama, ali sa širokim osmesima, nastavili su istraživanje grada.

Foto: printscreen/instagram/oljalevic

Glumica je podelila snimak sa ulice koji je brzo privukao pažnju njenih pratilaca. Za ovu šetnju odabrala je upečatljivu crvenu haljinu sa zavodljivim prorezom preko stomaka, koja je savršeno isticala njenu figuru i nije prošla nezapaženo.

U jednom trenutku, Olja je čak nakratko zaustavila saobraćaj kako bi snimila kadar na pešačkom prelazu, a zanimljivo je da je glamuroznu haljinu ukombinovala sa običnim japankama, pokazujući da stil i udobnost mogu ići ruku pod ruku.

- Zaustavljam saobraćaj - napisala je ona.

Olja Lević i Luka Raco na masaži Foto: printscreen/instagram/oljalevic

Olja Lević više nije deo serije "Igra sudbine"

Olja je u popularnoj seriji "Igra sudbine" tumačila jednu od centralnih uloga, ali je odličila da se povuče iz projekta uprkos velikoj popularnosti lika Mile koji je publika zavolela. Iako je njeno prisustvo na ekranu ostavilo snažan utisak, Levićeva se već dugo ne pojavljuje u seriji, čime je zvanično zatvoreno jedno poglavlje njenog angažmana u ovom televizijskom hitu.

- Obaveštenje: Dragi prijatelji, posebno vi koji ste svako veče bili uz nas i sa nestrpljenjem nas iščekivali, moram da vas obavestim... Smatram da je došlo vreme da se pozdravim sa mojom Milom i putovanjem zvanim "Igra sudbine" - napisala je ona tada na Instagramu.

