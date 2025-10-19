Znate li čiji je ovo sin? Zgodni plavušan do skoro nije htio ni da čuje za slavnu mamu
Ovih dana u Kalabasasu, jednom od najluksuznijih delova Los Anđelesa, snimljen je mladić koji je odmah privukao pažnju prolaznika.
Visok, zgodan i opuštenog stila, uživao je u šetnji sa svojom devojkom nakon kupovine u popularnoj prodavnici Erewhon – omiljenom mestu okupljanja slavnih.
U ležernoj beloj majici, sivim farmerkama i patikama, sa razbarušenom kosom i osmehom na licu, uživao je u društvu devojke. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da se iza tog opuštenog izgleda krije vrlo poznato prezime.
Zgodni 19-godišnjak je Džejden Federlajn, sin pop princeze Britni Spirs i njenog bivšeg supruga Kevina Federlajna.
Džejden je uslikan baš na dan kada su u javnost procureli delovi očevih memoara "You Thought You Knew", u kojima Kevin iznosi uznemirujuće tvrdnje o Britni i njenom ponašanju tokom godina, piše Daily Mail.
U knjizi tvrdi da su njihovi sinovi, Džejden i Šon, više puta tokom detinjstva doživeli neprijatne i zastrašujuće trenutke dok su boravili kod majke.
"Ponekad bi se probudili usred noći i videli je kako stoji na vratima njihove sobe, u tišini, s nožem u ruci. Zatim bi samo rekla: ‘Oh, probudili ste se?’ i otišla bez objašnjenja“, navodi Federlajn u odlomku koji je objavio New York Times.
Inače, Britni i Kevin su se razveli 2006. godine, nakon tri godine braka.
Britni Spirs je poslednjih godina imala narušen odnos sa svojom decom, a sinovi su se u avgustu 2023. preselili na Havaje sa ocem. Ipak, prošle godine za Božić pohvalila se druženjem sa mlađim sinom.
(Kurir.rs/Dnevnik.hr)
