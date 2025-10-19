Slušaj vest

Ovih dana u Kalabasasu, jednom od najluksuznijih delova Los Anđelesa, snimljen je mladić koji je odmah privukao pažnju prolaznika.

Visok, zgodan i opuštenog stila, uživao je u šetnji sa svojom devojkom nakon kupovine u popularnoj prodavnici Erewhon – omiljenom mestu okupljanja slavnih.

U ležernoj beloj majici, sivim farmerkama i patikama, sa razbarušenom kosom i osmehom na licu, uživao je u društvu devojke. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da se iza tog opuštenog izgleda krije vrlo poznato prezime.

Zgodni 19-godišnjak je Džejden Federlajn, sin pop princeze Britni Spirs i njenog bivšeg supruga Kevina Federlajna.

Džejden je uslikan baš na dan kada su u javnost procureli delovi očevih memoara "You Thought You Knew", u kojima Kevin iznosi uznemirujuće tvrdnje o Britni i njenom ponašanju tokom godina, piše Daily Mail.

Britni i Kevin Federlajn Foto: Rojters

U knjizi tvrdi da su njihovi sinovi, Džejden i Šon, više puta tokom detinjstva doživeli neprijatne i zastrašujuće trenutke dok su boravili kod majke.

"Ponekad bi se probudili usred noći i videli je kako stoji na vratima njihove sobe, u tišini, s nožem u ruci. Zatim bi samo rekla: ‘Oh, probudili ste se?’ i otišla bez objašnjenja“, navodi Federlajn u odlomku koji je objavio New York Times.

Bristni sa sinom Foto: Printscreen Instagram

Inače, Britni i Kevin su se razveli 2006. godine, nakon tri godine braka.

Britni Spirs je poslednjih godina imala narušen odnos sa svojom decom, a sinovi su se u avgustu 2023. preselili na Havaje sa ocem. Ipak, prošle godine za Božić pohvalila se druženjem sa mlađim sinom.

