Slušaj vest

Dva velika filmska asa, Al Paćino i Robert De Niro, ponovo su udružili snage – ali ne na filmskom platnu, već u jedinstvenoj zajedničkoj kampanji za luksuzni modni brend Moncler. Ova ikonična glumačka imena, poznata po zajedničkim ulogama u filmovima poput “Irac” (2019), “Pravedni ubica” (2008), “Vrelina” (1995) i “Kum II” (1974), prvi put su se spojila u marketinškom projektu koji nosi naziv “Topliji zajedno” (“Warmer Together”).

Kampanja, koja je deo globalnog predstavljanja nove kolekcije za zimu, prikazuje Paćina i De Nira kako se zbližavaju i uživaju u toplim komadima garderobe Moncler, kao simbolu prijateljstva, povezanosti i ljudske topline.

“Toplina nikada nije bila samo spoljašnja,” kaže De Niro u video-klipu iz kampanje. “Oduvek je bila ono što se dešava iznutra.” Paćino dodaje: “Prijateljstvo je najveća stvar koju možete imati. Prijatelji, ljudi sa kojima delite isti svet. Postoji urođeno poverenje i razumevanje života.”

Stil koji traje više od 70 godina
Za Moncler, brend koji je decenijama sinonim za zimske jakne i termo odeću, ova kampanja nosi dublju poruku. “Moncler nije samo o odeći, već o ljubavi i osećaju zajedništva,” objašnjava predsednik i generalni direktor Monclera, Remo Rufini. “Ove vrednosti su oblikovale sve što radimo već više od 70 godina. Kroz svaki proizvod i svaku kampanju provlači se nit emocije i ljudske povezanosti. Kroz priču o prijateljstvu, Al Paćino i Robert De Niro utelovljuju sve ono za šta Moncler zaista stoji: naklonost, toplinu i veru da smo zajedno uvek bolji i topliji.”

Kampanju je snimio priznati fotograf Platon u Njujorku, prikazujući njihovu priču u crno-belim fotografijama i kratkim filmovima koji se fokusiraju na pet tema: prijateljstvo, poštovanje, povezanost, poverenje i toplinu. Kao deo kampanje, ambasador Monclera Tob Nvigwe i njegova supruga Fat snimili su verziju kultne pesme Bila Vitersa “Lean on Me” (“Oslanjaj se na mene”).

(Kurir.rs/Ona.rs)

Ne propustitePop kulturaAl Paćino je uputio ove reči pre smrti njegove nesuđene Dajane Kiton: Sad se gorko kaje!
profimedia-0717379904.jpg
Pop kulturaKako je Dajana Kiton spasila bankrota Al Paćina: Nakon snimanja "Kuma" bio je švorc
Dajana Kiton i Al Paćino u filmu Kum
Pop kulturaBila je ludo zaljubljena i želela da on bude otac njene dece: Zaboravljena veza oskarovca i 27 godina mlađe manekenke
Robert de Niro u crnoj svečanom odelu sa leptir mašnom podigao ruku u vis
Pop kulturaKod Niša ga povezao seljak Radovan, pričalo se da je ćerki dao ime po reci Drini: Holivudska legenda koju Srbi obožavaju ima burnu životnu priču
Robert de Niro u svečanom odelu

 VIDEO: Našoj glumici u Holivudu je pomogao Al Paćino:

"ZBOG LEPOTE SAM U HOLIVUDU GUBILA ULOGE!" Srpska glumica progovorila o STRAŠNOJ ISTINI u šou biznisu! Oči joj otvorio AL PAĆINO Izvor: kurir televizija