Slušaj vest

Dva velika filmska asa, Al Paćino i Robert De Niro, ponovo su udružili snage – ali ne na filmskom platnu, već u jedinstvenoj zajedničkoj kampanji za luksuzni modni brend Moncler. Ova ikonična glumačka imena, poznata po zajedničkim ulogama u filmovima poput “Irac” (2019), “Pravedni ubica” (2008), “Vrelina” (1995) i “Kum II” (1974), prvi put su se spojila u marketinškom projektu koji nosi naziv “Topliji zajedno” (“Warmer Together”).

Kampanja, koja je deo globalnog predstavljanja nove kolekcije za zimu, prikazuje Paćina i De Nira kako se zbližavaju i uživaju u toplim komadima garderobe Moncler, kao simbolu prijateljstva, povezanosti i ljudske topline.

“Toplina nikada nije bila samo spoljašnja,” kaže De Niro u video-klipu iz kampanje. “Oduvek je bila ono što se dešava iznutra.” Paćino dodaje: “Prijateljstvo je najveća stvar koju možete imati. Prijatelji, ljudi sa kojima delite isti svet. Postoji urođeno poverenje i razumevanje života.”

Stil koji traje više od 70 godina

Za Moncler, brend koji je decenijama sinonim za zimske jakne i termo odeću, ova kampanja nosi dublju poruku. “Moncler nije samo o odeći, već o ljubavi i osećaju zajedništva,” objašnjava predsednik i generalni direktor Monclera, Remo Rufini. “Ove vrednosti su oblikovale sve što radimo već više od 70 godina. Kroz svaki proizvod i svaku kampanju provlači se nit emocije i ljudske povezanosti. Kroz priču o prijateljstvu, Al Paćino i Robert De Niro utelovljuju sve ono za šta Moncler zaista stoji: naklonost, toplinu i veru da smo zajedno uvek bolji i topliji.”

Kampanju je snimio priznati fotograf Platon u Njujorku, prikazujući njihovu priču u crno-belim fotografijama i kratkim filmovima koji se fokusiraju na pet tema: prijateljstvo, poštovanje, povezanost, poverenje i toplinu. Kao deo kampanje, ambasador Monclera Tob Nvigwe i njegova supruga Fat snimili su verziju kultne pesme Bila Vitersa “Lean on Me” (“Oslanjaj se na mene”).

VIDEO: Našoj glumici u Holivudu je pomogao Al Paćino: