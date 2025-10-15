Zvezda filma "Sam u kući" hospitalizovana: Nakon enormnog uspeha nestao sa scene, portpalor otkrio u kakvom je stanju
Glumac Daniel Stern, poznat po ulozi Marva Murchinsa u kultnom filmu Home Alone, prošlog meseca je primljen u bolnicu nakon iznenadnog medicinskog incidenta.
Kako je objavila Ventura County Fire Department, 7. oktobra reagovali su na poziv u Somis, Kalifornija, gde je pojedinac morao biti pregledan i prebačen u obližnju bolnicu.
Prema izvorima TMZ-a, reč je o Danielu Sternu, koji je od tada otpušten iz bolnice i, kako je potvrdio njegov portparol, „sada je dobro“.
Najpoznatiji po „Home Alone“ trilogiji
Stern je široj javnosti poznat kao Marv Murchins iz komedije iz 1990. godine, koju je režirao Chris Columbus, a u kojoj su igrali i Macaulay Culkin i Joe Pesci. Dve godine kasnije usledio je nastavak Home Alone 2: Lost in New York.
Danas, Stern je odlučio da se povuče iz Holivuda i uživa u mirnom životu na svom ranču u Kaliforniji sa suprugom Laure Mattos i troje dece.
„Zaradio sam dovoljno novca da ne moram da radim. Sve sam kupio gotovinom — kuću, automobile, sve. Kao umetnik nikad nisam znao hoću li zaraditi još, pa sam pitao suprugu koliko novca nam treba da živimo od kamata i da ne moram da radim. Rekao sam: 'Dosta je.'“
Stern je dodao da je odluku o povlačenju iz Holivuda doneo kako bi se distancirao od stalne pažnje medija i preopterećenosti slalomom između projekata.
Daleko od kamere, blizu porodice
Iako je njegovo ime zauvek povezano sa Home Alone, Stern priznaje da nije gledao ceo film od premijere 1990. godine.
„Video sam klipove i fragmente, kad se pojavi na TV-u vidim sebe kako padam na igračke ili nešto slično,“ objasnio je glumac i otac troje dece.
