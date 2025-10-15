Slušaj vest

Kim Kardašijan otvoreno je progovorila o svom ljubavnom životu i razvodu od Kanjea Vesta u najnovijoj epizodi popularnog podkasta „Call Her Daddy” kod Aleks Kuper. Zvezda rijalitija priznala je da je odnos s reperom bio „toksičan“ i da ju je iskustvo s njim naučilo važnim životnim lekcijama.

"Ja sam jako opraštajuća osoba i često se zadržavam samo na dobrim stvarima,“ priznala je Kim (44) pa dodala "Ali od razvoda nisam imala takve, toksične veze. Mislim da s godinama jednostavno više ne tolerišete takve stvari. Nemate vremena za to.“

Kim je podnela zahtev za razvod 2021. godine, a proces je okončan u novembru 2022. godine posle osam godina braka. Nakon toga je imala jednu ozbiljniju vezu s glumcem i komičarem Pitom Dejvidsonom, od oktobra 2021. do avgusta 2022.

Kim Kardašijan i Kanje Vest u periodu ljubavi:

Kada neko ima mentalni slom, želite da pomognete

Govoreći o Kanjeu Vestu, koji je javno priznao da boluje od bipolarnog poremećaja, Kim je rekla da je dugo pokušavala da pomogne svom suprugu.

"Ljudi mogu reći da su postojali znakovi, ali ja sam samo želela da ga podržim. Kada neko ima svoj prvi mentalni slom, hoćete da budete uz njega, da mu pomognete da pronađe ravnotežu,“ ispričala je.

Ipak, kako je dodala, Vest nije bio spreman da napravi promene koje bi bile „zdrave i korisne za oboje“.

"Teško je ostati u vezi koja postaje toksična. A kad imate decu, još je teže otići nego ostati. Ali na kraju, shvatila sam da moram da sačuvam sebe da bih bila dobra majka,“ rekla je Kim.

Morala da se spasi da bi bila bolja mama

Rijaliti zvezda je istakla da je razvod bio bolan, ali neophodan.

"Kad vaše mentalno zdravlje počne da trpi, ne možete da budete prisutni i fokusirani kao roditelj. Morala sam da spasim sebe da bih bila bolja mama svima njima,“ rekla je Kim, misleći na svoju decu — Nort (12), Sejnta (9), Čikago (7) i Psalma (6).

Dodala je da veruje da će deca jednog dana razumeti zašto je donela tu odluku.

Nort želi da mama ponovo pronađe ljubav

Kim je uz osmeh otkrila da je njena najstarija ćerka Nort ohrabruje da ponovo pronađe ljubav.

"Rekla mi je: ‘Mama, moraš da imaš dečka. Moraš ponovo da se udaš. Postaješ prestara i niko se neće baviti s tim.’ Ja sam samo rekla: ‘Molim?’ Ona mi to stalno ponavlja!“

Decenija ljubavi i četvoro dece nisu promašaj

Uprkos svemu, Kim ne gleda na brak s Kanjeom kao na neuspeh.

"Deset godina veze i četvoro prelepe dece ne mogu se nazvati neuspehom,“ rekla je.

Ipak, priznala je da su postojale situacije koje su je duboko uzdrmale — od Kanjeovih javnih napada na njenu majku Kris Džener i sestre, do trenutaka u kojima se osećala nesigurno, čak i finansijski.

"Vraćala bih se kući i otkrivala da su svi naši automobili nestali, jer ih je on poklonio prijateljima.To je veoma uznemirujuće – ne znate s čim ćete se probuditi sutra.“

