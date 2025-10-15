Slušaj vest

U pravnom preokretu koji je otvorio uvid u jedno od najvrednijih imanja slavnih ličnosti u istoriji, novi sudski dokumenti otkrivaju da je Paris Džekson, ćerka pokojnog kralja popa Majkla Džeksona, do sada dobila oko 65 miliona dolara iz očevog imanja.

Ova informacija pojavila se 9. oktobra u podnesku koji su sudu dostavili izvršioci Džeksonovog testamenta, kao odgovor na Parisin zahtev da se preispita njihovo upravljanje i finansijska transparentnost posebno isplate „bonusa i premija“ iz 2018. godine.

Paris Džekson na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

"Malo je onih koji su više profitirali od poslovnih odluka izvršilaca od same podnositeljke,“ stoji u dokumentu "Dobila je oko 65 miliona dolara u koristima koje ne bi imala da su izvršioci sledili uobičajenu praksu za ovakva imanja od jula 2009.“

Izvršioci tvrde da su pretvorili Džeksonovo imanje iz dugova u imperiju vrednu više od dve milijarde dolara. Sudija je ranije pohvalio njihov rad, navodeći da su „od imanja koje je započelo s ogromnim dugovima i obavezama stvorili muzičkog giganta koji danas vredi milijarde i ima globalni uticaj“.

Ovo je čuveno imanje Majkla Džeksona:

1/11 Vidi galeriju Imanje Majkl Džeksona Foto: printscreen/youtube/strangehistoryx

Paris traži odgovore: „Neobjašnjivi bonusi i darovi“

Paris Džekson (27) početkom godine pokrenula je pravnu bitku, tvrdeći da su izvršioci neopravdano isplatili 625.000 dolara trima advokatskim firmama za tzv. „neobračunato vreme“.

Njeni advokati tvrde da nije jasno zašto su firme nagrađene i zašto njihov rad nije evidentiran, te da su isplate urađene mimo sudskog odobrenja.

"Još gore, ove isplate deluju kao raskošni pokloni već dobro plaćenim advokatima,“ navodi se u Parizinoj tužbi od 24. juna.

Odgovor imanja: „Nagrade su zaslužene“

U podnesku od 9. oktobra, izvršioci su oštro odbacili optužbe, nazvavši ih „svesno netačnim“.

"Bonusi se ne dodeljuju bez razloga oni su priznanje za izuzetne rezultate,“ navodi se u dokumentu, uz objašnjenje da sve nagrade prolaze kroz odobrenje ostavinskog suda.

Njihov advokat, Džonatan Steinsapir, izjavio je za People da su upravo te advokatske firme bile ključne u poslovnim potezima koji su doneli stotine miliona dolara profita, uključujući 287 miliona dolara dobiti iz prodaje udela u izdavačkoj kući EMI kompaniji Sony 2018. godine.

"Naš poslovni sud i dalje donosi rezultate koji su imanju obezbedili više od tri milijarde dolara prihoda,“ rekao je Steinsapir. "Verujemo da su osporene isplate opravdane i u skladu s praksom prethodne decenije.“

Majkl Džekson Foto: © Band Photo / uppa.co.uk / Avalon / Profimedia

Pravna klauzula iz 2010. u središtu spora

U osnovi spora nalazi se sudska odluka iz 2010. godine koja omogućava izvršiocima da plaćaju advokate bez prethodnog odobrenja suda. Pariz sada traži da se ta odluka ukine.

Ipak, izvršioci tvrde da je njena tužba u suprotnosti s kalifornijskim zakonom protiv zloupotrebe sudskih postupaka (anti-SLAPP), koji štiti pravo pojedinaca da se obraćaju sudu bez straha od represije.

"Paris ima svako pravo da ospori odluke izvršilaca, kao i ranije,“ navodi se u dokumentu. „Ali to mora učiniti na pravno ispravan način, a ne kršenjem zakona koji štiti procesne garancije.“

Mejkl Džekson Foto: Profimedia

Imanje Majkla Džeksona: od dugova do carstva

Kada je Majkl Džekson preminuo 2009. godine, njegovo imanje bilo je u ogromnim dugovima. Danas, zahvaljujući unosnim ugovorima, prodaji prava i posthumnim projektima, vrednost imanja procenjuje se na više od tri milijarde dolara.

Izvršioci ističu da bi ni Paris ni njena braća, Prins i Blenket (BigI), ne bi imali takve finansijske beneficije da nisu sprovedene te strategije.

Tišina s druge strane

Advokati Paris Džekson zasad nisu komentarisali slučaj. Iako ona javno retko govori o pravnim pitanjima, izvori bliski pevačici i modelu navode da se bori za „potpunu transparentnost i poštovanje očevog nasleđa“.