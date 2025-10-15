Slušaj vest

Dizajner Dru Struzan, poznat po nekim od najčuvenijih filmskih postera svih vremena, preminuo je u 78. godini.

Njegov rad obuhvata postere za filmove kao što su Povratak u budućnost (Back to the Future), Imperija uzvraća udarac (The Empire Strikes Back), Gunisi (The Goonies), Bekstvo iz Šošenka (The Shawshank Redemption), Stvor (The Thing) i Indijana Džons i poslednji krstaški pohod (Indiana Jones and the Last Crusade).

„Sa velikom tugom moram da vam kažem da je Dru Struzan prešao sa ovog sveta juče, 13. oktobra“, navodi se u saopštenju na njegovom zvaničnom Instagram nalogu. „Smatram da je važno da svi znate koliko mi je puta izrazio radost koju je osećao znajući koliko ste cenili njegovu umetnost.“

drew struzan Foto: Universal Pictures - Amblin Entertainment - U-Drive Productions / Christophel Collection / Profimedia

Struzan je karijeru započeo dizajniranjem omota albuma za izvođače kao što su Beach Boys, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, Liberace i Black Sabbath. Njegov omot za album Welcome to My Nightmare Alisa Kupera (Alice Cooper) magazin Rolling Stone proglasio je jednim od najboljih ikada.

​Počeo je da radi na filmskim posterima 1970-ih, uglavnom za B-filmove, pre nego što je napravio sekundarni poster za bioskopsko ponovno prikazivanje Ratova zvezda (Star Wars). Zatim je postao jedan od najtraženijih dizajnera te decenije, a do 1980-ih radio je na oko 10 postera godišnje.

Morao sam da uradim nešto drugačije, a mislim da je problem sa mnogim ranim filmskim posterima bio taj što su previše ličili na klasične ilustracije, koje izgledaju kao da pričaju celu priču“, rekao je u intervjuu 2021. godine. „Nisam želeo to. Osećao sam da je umetnost više od pukog pričanja priče. Zapravo, pričanje priče na posteru je pogrešno za film. Nisam želeo da ispričam priču. Želim da dam osobi osećaj o nečemu čemu se može nadati.“

​Često je radio sa Stivenom Spilbergom (Steven Spielberg), kreirajući, između ostalih, dizajne za E.T. Vanzemaljac (E.T: The Extra Terrestrial), Indijana Džons i ukleti hram (Indiana Jones and Temple of Doom) i Kuka (Hook).

​Dizajnirao je i postere za filmove Istrebljivač (Blade Runner), Velika nevolja u Maloj Kini (Big Trouble in Little China), Dolazak u Ameriku (Coming to America), Prva krv (First Blood), Helboj (Hellboy) i američki poster za Hari Poter i kamen mudrosti (Harry Potter and the Philosopher’s Stone).

U martu ove godine, njegova supruga je na Fejsbuku podelila da je imao Alchajmerovu bolest. „Dru više ne može da slika ili potpisuje stvari za vas“, napisala je. „On ne uživa u zasluženoj penziji, već se bori za život.“

​Izrazi saučešća pristižu iz filmske industrije, uključujući i šefa DC Komiksa, Džima Lija (Jim Lee), koji ga je nazvao „divom među divovima“ i dodao: „Njegov rad je uhvatio ljudskost, moć i emocije svojih subjekata na način koji nije viđen od tada. Hvala ti što si oživeo sve ključne trenutke mog detinjstva i kasnije.“

(Kurir.rs/Telegraf)