Holivudska ikona Tom Kruz (63), čija se bivša supruga Nikol Kidman razvela od Kita Urbana, i Bondova devojka Ana de Armas (37), otišli su svako svojim putem nakon što su shvatili da je "iskra nestala". Izvor blizak paru povodom raskida o kom bruji Holivud rekao je: "Tom i Ana su se dobro proveli zajedno, ali je njihovo vreme kao paru isteklo. Oni će ostati dobri prijatelji, ali se više ne zabavljaju. Shvatili su da je bolje da ostanu prijatelji. Varnice među njima više ne postoje, ali oni i dalje vole jedno drugo na svoj način. Ana je već dobila ulogu u njegovom sledećem filmu, tako da će nastaviti da rade zajedno."

Vest o njihovom raskidu usledila je ubrzo nakon što je Ana viđena sa Kruzovim kolegom Majlsom Telerom u teretani u Santa Monici. Ana i Majls - koji je trenutno u braku sa suprugom Kili Speri - primećeni su ranije ove nedelje kako napuštaju privatnu teretanu, ali su ušli u odvojena vozila.

Tom Kruz Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tom i Ana su poslednji put javno viđeni zajedno u julu, kada je par zvanično objavio svoju romansu. U to vreme, dve zvezde su viđene kako se drže za ruke dok su se pripremali za odlazak na vikend u Vermont. Neposredno pre putovanja u Vermont, Ana i Tom su takođe viđeni na koncertu Oasis na stadionu Vembli.

"Tom je obasipao Anu poklonima otkako su se upoznali, on je pažljiv", rekao je izvor ekskluzivno za Dejli mejl u julu.

"Prvo je počelo sa njenim omiljenim cvećem, a zatim knjigama za koje je mislio da će želeti da ih pročita jer je strastveni čitalac."

Insajder je dodao: "Što su se više upoznavali, to su pokloni postajali skuplji. Bilo je tu i nakita poput zlatnih narukvica, kao i dizajnerske odeće, stvari koje bi svaka devojka volela. Ali, verovatno najveći poklon koji joj je dao je mogućnost da otputuje sa Tomom gde god poželi. Realno, malo ljudi to može sebi da priušti. Ana voli da putuje."

Ana de Armas Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Holivudske zvezde prvi put su raspirile glasine o romansi kada su primećeni kako večeraju u Londonu neposredno pre Dana zaljubljenih. Par je viđen u više navrata u narednim mesecima. U maju su prisustvovali 50. rođendanu Dejvida Bekama koji je održan u Noting Hilu - i zajedno su otišli u istom vozilu.

Međutim, gost koji je takođe bio prisutan u to vreme rekao je za Pejdž Siks da je odnos Ane i Toma izgledao platonski.

Ljubavna priča između Ane de Armas i Toma Kruza započela je u februaru, tokom razgovora u vezi sa poslom, što je potom dovelo do "razvoja odnosa".

"Izašli su na neke sastanke i to je bilo vrlo tiho. Tom joj se udvarao i tako je sve počelo", otkrili su prijatelji Toma Kruza.

Ben Aflek i Ana de Armas Foto: Profimedia

Glumica koja je nominovana za Oskara bila je u braku od 2011. do 2013. godine. Glumica je ranije bila u vezi sa Benom Aflekom, zbog čega su oboje bili u centru pažnje. Ana i Ben upoznali su se 2019. godine na snimanju filma "Duboka voda" i ubrzo započeli vezu. Njihova romansa bila je pod lupom tokom pandemije koronavirusa, a paparaci su pratili svaki njihov korak. Posle raskida Armasova je rekla da joj je to sve bilo strašno i da se upravo zbog toga preselila iz Los Anđelesa. U junu 2021. je započela vezu sa Polom Boukadakisom, izvršnim direktorom Tindera, a neko vreme su i živeli zajedno. Poslednji put su zajedno snimljeni u aprilu 2023. godine.

