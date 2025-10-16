Slušaj vest

Britni Spirs (43) je majka dvadesetogodišnjeg Šona Prestona i devetnaestogodišnjeg Džejdena, koje navodno nije videla više od dve godine, a čuju se samo povremeno putem poruka. Poznato je da sinovi ne žive sa Britni, već sa njihovim ocem, Kevinom Federlajnom, s kojim je pevačica bila u braku tri godine.

Kada se par razveo 2007. godine, dogovoreno je zajedničko starateljstvo nad decom. Međutim, kasnije je sud promenio odluku i dodelio puno starateljstvo Federlajnu, jer je pevačica „često i kontinuirano koristila razne supstance i alkohol“.

Britni Spirs sa sinovima Foto: Matt Carrington / Pacific coast news / Profimedia

Od tada se njeni sinovi retko pojavljuju u javnosti, a Britni ne objavljuje njihove fotografije ni na svom Instagram profilu, na kojem je izuzetno aktivna i često zabrinjava fanove provokativnim objavama.

Ipak, njen mlađi sin, Džejden Federlajn, sada je uhvaćen objektivom paparaca tokom retkog izlaska.

Džejden je bio u društvu svoje devojke, a zajedno su uživali u opuštenoj šetnji gradom. Na sebi je imao belu majicu i široke farmerke, a nemoguće je bilo ne primetiti koliko devetnaestogodišnjak liči na svoju slavnu majku kada je bila njegovih godina.

Pevačica je u decembru prošle godine postavila na Instagramu sliku svog sina i napisala da ga nije videla gotovo tri godine:

Podsetimo, Kevin i Britni bili su u braku od 2004. do 2007. godine, a razveli su se u lošim odnosima. Kevin je ranije za strane medije izjavio da su njegovi sinovi, nakon godina stida zbog majčinog ponašanja, odlučili da ne žele da je viđaju — i da ih zbog toga ne može previše kriviti.

„Dečaci su odlučili da trenutno ne viđaju majku. Prošlo je nekoliko meseci otkako je nisu videli i nisu prisustvovali njenom venčanju“, rekao je Kevin ranije.

(Kurir.rs/ Ona/ Story.hr)

Bonus video: Bizarni snimak Britni Spirs