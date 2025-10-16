Slušaj vest

Modna revija Viktorijas Sikreta 2025. godine otvorena je 15. oktobra u Njujorku, okupljajući najveća imena iz sveta manekenstva. Điđi Hadid, Bela Hadid, Adrijana Lima i Behati Prinslu blistale su na pisti, dok je događaj prenošen uživo na Instagramu, Jutjubu, TikTok-u Viktorijas Sikreta i Amazon Prajm Videu.

Dok je ružičasti tepih privlačio veliku pažnju, prava magija se dogodila na samoj pisti, gde su manekenke prošetale u najupečatljivijim dizajnima donjeg veša.

Viktorija Sikret revija 2025 Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Ove godine, reviju su dodatno obogatile muzičke zvezde Kerol Dži, Medison Bir, Misi Eliot i grupa Twice. Za mnoge učesnike ovo je jedan od najvažnijih događaja u njihovim karijerama, posebno za Džidži Hadid, koja je naglasila da su se stvari promenile otkako je prvi put debitovala 2015. godine, jer je sada majka petogodišnjeg Kaija, koga ima sa bivšim partnerom Zejnom Malikom.

„Jutra pre VS emisije sada izgledaju malo drugačije“, našalila se 30-godišnja manekenka uz fotografiju Kajine užine koju je podelila na svojoj Instagram priči. „Vidimo se uskoro, Njujork!“

Veteranke poput Adrijane Lime, ​​Alesandre Ambrozio, Barbare Palvin, Liu Ven, Behati Prinslu, Džoan Smols, Dautsen Krus i Kandis Svanepul vratile su se da povrate svoja krila, a pridružila im se nova garda muza, uključujući Belu i Džidži Hadid, Anok Jai, Palomu Elseser, Iman Hamam, Ešli Grejam, Aleks Konsani i druge.

Debitantkinje su uključivale glumicu Barbi Fereiru, WNBA zvezdu Anđel Ris, olimpijsku zlatnu medalju Suni Li i Emili Ratajkovski. Dugogodišnji anđeo Jasmin Tuks je čak otvorila predstavu, blistajući svojim stomačićem, u trenutku koji je delovao kao da je krug zatvoren.

Pogledajte u galeriji kako su izgledali Vikterijin anđeli:

1/24 Vidi galeriju Revija Victoria’s Secret 2025 održana je u Njujorku, a na pisti su zablistale Điđi i Bela Hadid, Adrijana Lima, Behati Prinslu, kao i Anok Jaj i Anđel Ris. Pogledajte detalje sa događaja. Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Priprema kao profesionalna sportistkinja

Manekenka Anok Jaj priznala je da se intenzivno pripremala za emisiju, skoro kao sportistkinja koja se sprema za takmičenje.

„Moj trener me bije sedam dana u nedelji“, napisala je na Instagramu 14. oktobra. „Pripremam mišiće leđa za krila, vežbam hod, a moja zadnjica će biti okrugla i zategnuta.“

Dodala je da je atmosfera ove godine potpuno drugačija: „Nikada se nisam osećala seksipilnije. Ljudi ne mogu ni da zamisle koliko truda je potrebno da bi se postalo VS model.“

Ostvaren san

VNBA zvezda Anđela Ris otkrila je da je hodanje po emisiji bio njen životni san.

„Manifestovala sam ovaj trenutak“, rekla je 23-godišnjakinja za E! Njuz iza scene. Prošle godine sam na svojoj priči objavila da ću biti model Viktorijas Sikreta - i to se desilo za manje od godinu dana.

