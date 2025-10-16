Slušaj vest

Porodica slavne glumice Dajane Kiton saopštila je da je ona preminula od posledica upale pluća, 11. oktobra. U izjavi za magazin People, izrazili su zahvalnost na brojnim porukama podrške koje su primili od njenih fanova.

- Porodica Kiton je veoma zahvalna za izvanredne poruke ljubavi i podrške koje su primili ovih dana u ime njihove voljene Dajane, koja je preminula od upale pluća 11. oktobra, navodi se u saopštenju.

Poziv na donacije u njenu čast

Kitonova porodica pozvala je poštovaoce njenog rada da u njen znak daju donacije lokalnim bankama hrane ili skloništima za životinje. Kako su istakli, to bi bio lep način da se oda počast njenim vrednostima.

- Volela je svoje životinje i bila je nepokolebljiva u podršci beskućnicima, tako da bi svaka donacija u njeno sećanje lokalnoj banci hrane ili skloništu za životinje bila divan i veoma cenjen omaž njoj, poručila je porodica.

Naglo pogoršanje zdravlja

Glumica je preminula u Los Anđelesu, nakon što su je bolničari hitno prevezli iz njenog doma u obližnju bolnicu. Prema izvorima bliskim porodici, njeno zdravstveno stanje se značajno pogoršalo u poslednjih nekoliko meseci, ali je odlučila da sve drži dalje od očiju javnosti.

Sećanje kroz filmove i priznanja kolega

Dajana Kiton umrla u 80. godini Foto: London Entertainment / SplashNew

Od subote, brojne javne ličnosti i kolege iz sveta filma odaju počast Kitonovoj, koja je bila jedna od najcenjenijih glumica svoje generacije. Osim bogate filmske karijere, bila je poznata i kao zaljubljenica u arhitekturu i veliki zaštitnik životinja.

Lanac bioskopa AMC Theatres najavio je da će, u znak sećanja, tokom nedelje prikazivati dva njena najpoznatija filma – „Eni Hol“ i „Something’s Gotta Give“.

Dajana Kiton je osvojila Oskara za najbolju glumicu za ulogu u filmu Eni Hol, dok je još tri puta bila nominovana za istu nagradu – za filmove Reds, Marvin’s Room i Something’s Gotta Give.

