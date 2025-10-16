Slušaj vest

Ana Ivanović pojavila se među zvanicama na spektakularnoj reviji modne kuće Viktorija sikret u Njujorku, a svojim izgledom zasenila je dobar deo publike. Na Instagramu je podelila utiske sa događaja i otkrila kako izgleda iz prvih redova modne piste.

Ana Ivanović na reviji Victoria's Secret Foto: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Za ovu priliku obukla je elegantnu braon haljinu sa otvorom na stomaku, koja je istakla njenu savršenu figuru. Mnogi su komentarisali da izgleda kao da je sama spremna da zakorači na pistu rame uz rame sa Viktorijinim anđelima.

Ana Ivanović na reviji Victoria's Secret Foto: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prvi red i snimci anđela

Ana je pažljivo pratila nastupe supermodela i fanovima prikazala delove atmosfere. Na njenim snimcima videli su se Irina Šajk, koja je mahala u kameru, kao i Bela Hadid, Điđi Hadid, Irina Šajk, Adrijana Lima – bivša supruga Marka Jarića i godinama jedna od najpoznatijih srpskih snajki.

Pogledajte u galeiji kako je to izgledalo iz njenog ugla:

Ana Ivanović na reviji Victoria's Secret Foto: printscreen/instagram/anaivanovic, Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Revija Viktorija sikret 2025 okupila je kombinaciju veteranki, novih zvezda i posebnih gošći iz drugih industrija.

Na pistu su se vratile legendarne manekenke:

Adrijana Lima, Alesandra Ambrozio, Barbara Palvin, Liu Ven, Behati Prinslu, Džoan Smols, Dautsen Krus i Kandis Svanepul.

Nova generacija anđela uključivala je:

Belu i Điđi Hadid, Anok Jai, Palomu Elseser, Iman Hamam, Ešli Grejam, Aleks Konsani i druge.

Pogledajte u galeriji ko je sve bio na pisti sinoć:

Revija Victoria's Secret 2025 održana je u Njujorku, a na pisti su zablistale Điđi i Bela Hadid, Adrijana Lima, Behati Prinslu, kao i Anok Jaj i Anđel Ris. Pogledajte detalje sa događaja. Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Među debitantkinjama našle su se:

glumica Barbi Fereira, WNBA zvezda Anđel Ris, olimpijska šampionka Suni Li i Emili Ratajkovski.

Poseban trenutak bio je kada je dugogodišnji anđeo Džasmin Tuks otvorila reviju, ponosno pokazujući trudnički stomak – prizor koji je simbolično zatvorio jedan ciklus brenda.

Muzičke zvezde na sceni

Reviju su upotpunile nastupi Karol Dži, Medison Bir, Misi Eliot i grupe Tvajs, što je dodatno podiglo atmosferu u dvorani.

