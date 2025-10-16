"Sa tugom smo primili vijest da nas je napustio Ivica Vinković, basist i nekadašnji član našeg kolektiva. Ivica Vinković bio je član Zabavnog orkestra RTV Sarajevo. U svojoj dugoj i plodnoj karijeri nastupao je sa brojnim muzičarima i sastavima, a posebno vrijedi izdvojiti niegov angažman u grupi Jutro iz koje će kasnije nastati Bijelo Dugme, kao i u čuvenom sastavu Ambasadori. Bio je član Sarajevo Big Banda. Sa poštovanjem čuvamo uspomenu na njega", navodi se u objavi.