Rijaliti zvezda Kim Kardašijan (44) je otkrila tokom gostovanja u epizodi podkasta „Call Her Daddy“ Aleks Kuper, emitovanoj u sredu, 15. oktobra, da verovatno troši i do milion dolara godišnje na svoju glam rutinu.

Tokom igre „Ispovest preko poruka“, Kuperova (31) je pitala Kim koliko košta da joj se sređuju kosa i šminka, na šta je ona, posle kratke pauze, odgovorila: „Pa… mnogo.“

"Ali ako snimam svoj šou [‘Kardašijanovi’], onda to oni plaćaju,“ objasnila je Kim. "Ako radim, oni to plaćaju. Zato pokušavam da sve to platim preko posla kako ja lično ne bih morala da plaćam.“

Kuperova je rekla da je to „pametan“ potez, a Kim je nastavila da procenjuje koliko zapravo novca troši na svoj izgled.

"Da saberem. Mislim, nemam predstavu koliko koštaju, recimo, neke obične stvari,“ rekla je, dodajući: "Daj da razmislim o tome.“

Kuperova se našalila da bi Kim trebalo da pošalje poruku svom poslovnom menadžeru za odgovor, na šta je Kim odgovorila: "Zapravo, trebalo bih to da znam.“

"Šest cifara? Sedam cifara?“ predložila je Kuperova. „Možda je milion dolara,“ odgovorila je Kim.

"Znaš? Mislim da me to ne bi iznenadilo,“ uzvratila je Kuperova dok je Kim češkala svoje ekstenzije, i dodala: "Ova kosa nije jeftina.“

Kasnije je Kuperova sugerisala da je možda budžet preko milion dolara, rekavši: "Možda [5 miliona],“ na šta je Kim insistirala da je manje od toga.

Zvezdu u njenom rijaliti šouu, ,,Kardašijani", i u objavama na društvenim mrežama često sređuje njen tim, koji čine dugogodišnji frizer Kris Eplton i šminker Mario Dedivanović, između ostalih, prenosi People.

Nedelja mode u Parizu

Kimina najnova ispovest o glamuru usledila je nakon što je 8. oktobra na Instagramu objavila selfije svog „pariskog glamura“ za Nedelju mode u Parizu, na kojoj je nedavno bila sa majkom Kris Džener i sestrama Kendal i Kajli Džener.

Za tu priliku, Kim je uskladila sjajnu senku, istaknute obraze i sjajne usne sa tamnom perikom u piksi stilu — sličnom prepoznatljivoj frizuri njene majke Kris. Obeležila je frizera Epltona (42) i šminkera Raoula Alehandra, pripisujući njima zasluge za izgled.

