Victoria’s Secret se sinoć spektakularno vratila na modnu scenu nakon višegodišnje pauze. Revija u Njujorku uživo je emitovana na društvenim mrežama i striming platformama, a publika širom sveta imala je priliku da vidi najpoznatije modele i muziku uživo.

Adrijana Lima ponovo u centru pažnje

Najveći trenutak večeri bio jeizlazak na scenu legendarne brazilske manekenke Adrijane Lime. Njena pojava na pistama bila je emotivan trenutak za sve ljubitelje brenda. Adrijana je izgledala besprekorna, kombinujući eleganciju i moć prisustva – kao da je vreme stalo i da i dalje šeta u vrhuncu karijere.

U prvom izdanju nosila je kostim „Phoenix Wings“ boje šampanjca sa sitnim kristalima i bakarno-zlatnim krilima, simbol feniksa i povratka ikone modne industrije. Njeni prirodni ten, osmeh i meki talasi kose upotpunili su savršen izgled.

Drugi stajling pokazao je njenu zavodljiviju stranu: crni čipkani donji veš sa izrezima, čipkane rukavice i visoke kožne čizme. Srebrna krila od rese, koja su se svetlucala pri svakom pokretu, izazvala su ovacije publike i podigla atmosferu na maksimum.

Komentari na račun vatrene brazilke naravno nisu izostali, a svi su saglasni da izgleda božanstveno, kao da ju je vajao umetnik.

Ana Ivanović među zvanicama

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović pratila je reviju iz prvih redova. Pojavila se u braon haljini sa otvorom na stomaku i oduševila prisutne. Na svom Instagram profilu podelila je snimke manekenki, uključujući Irinu Šajk, Belu i Điđi Hadid, Adrijanu Limu i druge.

