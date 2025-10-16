Slušaj vest

Čistač koji je pritvoren zbog smrti Lijama Pejna izjavio je da je pevač mogao biti spasen, ali da su ga uprava hotela i osoblje potpuno izneverili.

Danas, na godišnjicu Lijamovog pada sa balkona, Ezekijel Dejvid Perejra (22) progovorio je iz zatvora, tvrdeći da je „najveća greška“ bila to što nije pozvana hitna pomoć kada je Pejn kolabirao u lobiju hotela već su ga, umesto toga, fizički odneli nazad u sobu.

Prvi put govori iz zatvora

Perejra, koji čeka suđenje zbog navodne prodaje kokaina pevaču,oglasio se prvi put od hapšenja. Njegove izjave dolaze nakon što su se pojavili novi snimci Lijama u hotelu CasaSur Palermo u Buenos Ajresu, neposredno pre pada sa balkona na trećem spratu.

Zatvoren u zatvoru Markos Pas, dve godine udaljenom od prestonice Argentine, Perejra tvrdi da je osoblje hotela ignorisalo Lijamovu upotrebu droga u oktobru 2024. godine.

- Držali su ga kao u izolovanom bunkeru i dozvolili mu da radi šta god je hteo uključujući i konzumaciju droga u sobi i javnim prostorijama hotela. Rukovodioci su govorili da im donosi tri puta više novca nego obični gosti, rekao je Perejra.

- Ali mislim da je najveća greška bila to što nisu pozvali hitnu pomoć kada je Lijam izgubio svest u lobiju. Podigli su ga za ruke i noge i odveli liftom u sobu. Trebalo je da ostane tu dok ne stigne pomoć. Tada je u hotel dolazilo mnogo stranih gostiju, pa su ga jednostavno odneli nazad i tek kasnije pozvali policiju – umesto hitne. Do tada je već bilo prekasno. Ono što se dogodilo je zaista tužno. Lijamova smrt bila je tragična i mogla je biti sprečena.

"Nisam kriminalac – samo tražim pravdu"

- Zatvoren sam s pravim kriminalcima, sa stvarno opasnim ljudima. Ne pripadam ovde. Postoje pitanja na koja niko ne želi da odgovori. Samo želim pravdu i izražavam saučešće Lijamovoj porodici, rekao je Perejra.

Dolazi iz siromašne četvrti u Buenos Ajresu i počeo je da radi u ovom četvorozvezdanom hotelu u januaru 2024. godine. Devet meseci kasnije, Lijam Pejn je boravio u sobi 310.

- Moj zadatak je bio da mu donosim flaše viskija. Rekao mi je da ih ostavim na sto. Soba je bila u haosu – puno praznih flaša i pribora za konzumaciju droge, uključujući aluminijumsku foliju. Preko svog laptopa mi je prevodio i pitao me da li mogu da mu nabavim drogu. Dao mi je 100 dolara kao napojnicu.

Optužbe i svedočenja

Nakon svoje smene, Perejra je otišao kući, ali ga je ubrzo pozvao kolega iz hotela, rekavši da je gost iz sobe 310 (Lijam) besan jer misli da mu je Perejra ukrao novac, te je hteo da pošalje automobil po njega.

- Rekli su mi da taj gost pati od apstinencijalne krize i da, pošto sam uzeo novac čak i kao napojnicu – imam obavezu da ostanem s njim. Savetovali su me da mu vratim novac ili bih mogao da izgubim posao. Vratio sam se u hotel, i tada je zaposlenik preveo Lijamu da bih mogao da dobijem otkaz. Lijam se izvinio i dao mi narukvicu.

Istraga tvrdi da je upravo tada, 15. oktobra, Perejra prodao kokain Lijamu – što je bazirano na svedočenju šefa održavanja hotela. On je navodno video Perejru s novčanicom od 100 dolara i čuo da je rekao da ide da "završi nešto za gosta", što je kasnije pojasnio kao „nabavku droge“.

Snimci i dokazi

Sledećeg dana, Lijam je od recepcionera tražio taksi do Perejrine adrese u Lomas de Samora, uz objašnjenje da mu neko treba doneti nešto. Dosije navodi da je Perejra optužen i da je Lijamu prodao kokain u podrumu hotela, svega nekoliko sati pre tragedije. Na snimcima sigurnosnih kamera vidi se kako se rukuje sa Lijamom dok slaže stolice. Svedoci tvrde da su čuli Lijama kako govori: - Ej, brate, treba mi još sedam grama za danas.

Perejra tvrdi: - Na snimku se ne vidi da mu dajem bilo šta, ali pravda kaže drugačije. Kažnjen sam zbog toga što sam imao izolovani kontakt s njim. Istina se krije. Hotel je znao sve i dopustio je da Lijam bude ranjiv. Čak sam rekao da ne treba da mu se donose flaše viskija rano ujutru kad mu je bilo očigledno loše.

Porodica Perejra: "Koriste našeg sina kao žrtvenog jarca"

Roditelji Ezekijela, Fernando i Rut, tvrde da je njihovo dete nevino i da se koristi kao paravan dok se pravi odgovorni puštaju na slobodu.

Rut, u suzama, kaže: - Moj sin je radio u podrumu, a Lijam je tamo završio jer je pritisnuo pogrešno dugme u liftu. Zbližili su se jer je Ezekijel reper, a razgovarali su o muzici preko Google Translate-a. Na Lijamovom telefonu ima dokaza ko mu je zaista nabavljao drogu. Ali pravosudni sistem kasni, pa ni mi ni njegova porodica nemamo zatvoren krug. Rekli su mom sinu da mora da radi sve što Lijam želi. Hotel je znao šta se dešava, ali su samo želeli da ga zadrže kao gosta. Prošla je godina, a mi još nemamo odgovore.

Suđenje još uvek nije počelo

Ezekijel je optužen u januaru, ali se i dalje čeka njegovo prvo saslušanje. Još jedan radnik hotela, konobar Brajan Nahuel Pais (25), takođe je optužen za prodaju kokaina. Obojici preti do 15 godina zatvora ako budu proglašeni krivima.

Podsetimo, Lijam Pejn je preminuo nešto posle 17 časova, 16. oktobra 2024. godine. Snimci bezbednosnih kamera, koji su deo istrage, prikazuju ga ispred hotela u 15:48, kako izgleda da čeka nekoga. U 16:28 leži na sofi u lobiju, s laptopom i flašama pored sebe.

Lijam Pejn stradao je 16. oktobra 2024. godine Foto: Dennis Van Tine / INSTAR Images / Profimedia

Lijam je doputovao u Argentinu sa devojkom Kejt Kesidi na petodnevni odmor, kako bi gledao bivšeg kolegu iz benda One Direction, Najla Horana, na koncertu. Nakon što je Kejt otišla kući u SAD, Lijam je ostao sam, a tvrdi se da je tada počeo s prekomernim konzumiranjem alkohola i droga.

Obdukcija je potvrdila da je uzrok smrti višestruka trauma, kao i unutrašnje i spoljašnje krvarenje. Toksikološki nalazi pokazali su prisustvo alkohola, kokaina i antidepresiva, što bi ga ostavilo ozbiljno psihički i fizički oslabljeno.

