29-godišnja manekenka, Bela Hadid, vratila se na pistu mesec dana nakon što je završila u bolnici i primala infuziju.

U svom prvom izlasku, Bela je oduševila u crvenom kompletu koji se sastojao od Smooth Push-Up grudnjaka i čipkanih Rose Lace-Trim High-Leg Thong gaćica. Za kraj revije, pripala joj je čast da zatvori šou, a to je učinila u upečatljivom srebrnom kompletu grudnjaka i gaćica sa resama, koji je upotpunila velikim anđeoskim krilima sa belim cvetnim detaljima.

Bela Hadid Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Bila u bolnici zbog lajmske bolesti
Podsećamo, Bela je završila u bolnici zbog lajmske bolesti sa kojom se bori već godinama.

"Gledati moju Belu kako se u tišini bori, pogodilo me u samu srž očaja. Nevidljivi invaliditet hronične neurološke lajmske bolesti teško je objasniti ili razumeti bilo kome“, rekla je tada Belina majka Jolanda.

Dugogodišnja borba cele porodice
Podsetimo, Beli, njenoj majci Jolandi i bratu Anwaru lajmska bolest je dijagnostikovana još 2012. godine. Od tada manekenka otvoreno govori o životu sa bolešću, suočavajući se sa pogoršanjima, ekstremnim umorom, bolovima u zglobovima i poteškoćama pri hodu.

Bela Hadid Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom 2023. godine Bela je otkrila da je prošla „više od 100 dana lečenja lajmske bolesti, hronične bolesti i koinfekcija“, dodavši tada da je „konačno zdrava“ i da može „istinski“ da bude svoja „po prvi put ikada“. Iako nije poznato prolazi li sada sličan tretman, njena poruka nade i dalje odjekuje.

Bela Hadid ponovo u bolnici Foto: Printscreen/Instagram/bellahadid

„"Univerzum deluje na najbolnije i najlepše načine, ali moram da kažem – ako se borite, biće bolje. Obećavam“, napisala je tada. "Odmaknite se, budite jaki, imajte veru u svoj put, hodajte u svojoj istini i oblaci će početi da se razilaze.“

(Kurir.rs/Index.hr)

