Slušaj vest

Nakon što je Kevin Federlajn, bivši suprug Britni Spirs, izrazio zabrinutost za njeno mentalno zdravlje, pop zvezda se oglasila na Instagramu porukom koja je izazvala brojne komentare. U objavi od 14. oktobra, uz fotografiju morskog dna, pevačica je poslala snažnu poruku o porodičnim odnosima.

- Poštuj oca i majku, ali uvek štiti svoje srce. Poštuj ih samo ako su oni sveto poštovali tebe! Ako nisu, pronađi novu porodicu, napisala je Britni.

Britni Spirs oglasila se povodom optužbi njenog bivšeg supruga Foto: printscreen/instagram/britneyspears

Optužbe iz memoara njenog bivšeg supruga

Ova poruka usledila je svega nekoliko sati nakon što su delovi Federlajnovih memoara pod nazivom "You Thought You Knew" dospeli u javnost. Knjiga bi trebalo da bude objavljena 21. oktobra, a u njoj bivši plesač i otac dvoje Britnine dece iznosi zabrinjavajuće tvrdnje o njenom ponašanju u vreme kada su živeli zajedno.

U jednom odlomku, objavljenom u "The New York Times"-u, Federlajn tvrdi da je Britni u više navrata noću posmatrala njihove sinove dok spavaju – s nožem u ruci.

- Ponekad bi se probudili noću i zatekli je kako tiho stoji na vratima, posmatrajući ih kako spavaju – ‘Oh, budan si?’ – s nožem u ruci. Zatim bi se okrenula i otišla bez objašnjenja, napisao je on.

"Sat otkucava... Nešto loše će se dogoditi"

Federlajn, koji ima ukupno šestoro dece, navodi da se godinama trudio da sačuva normalnu sliku o Britni u očima njihovih sinova – Šona Prestona (20) i Džejdena Džejmsa (19). Međutim, tvrdi da više ne može da ignoriše situaciju.

U galeriji pogledajte fotografije Britni Spirs:

1/22 Vidi galeriju Britni Spirs Foto: Instagram, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Istina je, ova situacija s Britni deluje kao da juri ka nečemu nepovratnom. Sat otkucava… Nešto loše će se dogoditi ako se stvari ne promene, a moj najveći strah je da će naši sinovi ostati da skupljaju delove, napisao je.

Britni je bila pod starateljstvom gotovo 13 godina, sve do njegovog ukidanja u novembru 2021. godine, što je bio prekretnica u njenom životu, ali i pokretač javne debate o njenom mentalnom stanju i pravima.

Reakcija Britninog tima: "Pokušaj da zaradi na njen račun"

Na optužbe iznetim u memoarima oglasio se i predstavnik pevačice, odbacujući Federlajnove tvrdnje kao još jedan pokušaj da profitira na račun njihove prošle veze.

- Objavljivanjem vesti iz Kevinove knjige, on i drugi ponovo zarađuju na njen račun, a nažalost, to dolazi nakon što je istekla alimentacija, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Britni Spirs sa sinovima Foto: JKING / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dodaje se i da je Britni fokusirana isključivo na dobrobit svoje dece: - Sve do čega joj je stalo jesu njena deca i njihova dobrobit.

Predstavnici su podsetili i da je pevačica već podelila svoju stranu priče u autobiografiji "The Woman in Me", objavljenoj 2023. godine, koja je odmah po izlasku izazvala veliko interesovanje javnosti.

Pogledajte video: Bizaran video Britni Spirs