Nakon višegodišnje pauze Victoria's Secret sinoć je debitovala svojim povratkom na velika vrata - revijom u Njujorkukoja je uživo emitovana na na društvenim mrežama i striming platformama.

Jedan od najupečatljivih trenutaka večeri bilo je prezentovanje jedne od najpoznatijih manekenki današnjice, Bele Hadid, koja pojavila se na velikom modnom povratku revije Viktorijinih anđela, ali njen nastup izazvao je zabrinutost među prisutnima i fanovima širom sveta.

Poznata po samouverenom hodu i profesionalizmu na pisti, Bela se ovaj put teturala dok je hodala, a razlog za to, kako se veruje, nije bio samo u teškim krilima koje je nosila, već i u posledicama ozbiljnih zdravstvenih problema.

Nosila najteža krila večeri

Reviju je zatvorila spektakularnim izlaskom u kostimu s najvećim i najtežim krilima večeri, što je simbolično predstavljalo njen status među top modelima. Ipak, upravo ta krila, kako prenose izvori s lica mesta, bila su preteška za Belu, koja je jedva održavala ravnotežu dok je koračala pistom.

Na snimcima s događaja vidi se kako pokušava da održi stabilnost, uz povremeno kolebanje, što je zabrinulo publiku i izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pre dramatičnog završetka revije, Bela je prvi put izašla na pistu u crvenoj kombinaciji bez krila, zračeći samopouzdanjem i snagom. Publika i prisutni modni novinari tada su komentarisali da izgleda zdravo, sveže i potpuno u formi, što je dodatno pojačalo iznenađenje kada je nekoliko trenutaka kasnije postalo jasno da se jedva kreće.

Zdravlje i borba sa lajmskom bolešću

Njen nastup dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je ponovo bila hospitalizovana zbog komplikacija lajmske bolesti, sa kojom se godinama bori. Bela je više puta otvoreno govorila o simptomima koje trpi – hronični umor, bolove u mišićima, probleme sa koncentracijom i imunitetom.

Iako često ne pokazuje slabost u javnosti, ovaj nastup bio je vidljiv podsetnik na to koliko je njen oporavak krhak, i koliko se trudi da uprkos zdravstvenim izazovima ostane prisutna u modnoj industriji.

Fanovi zabrinuti, podrška stiže sa svih strana

Nakon revije, društvene mreže preplavili su komentari fanova koji izražavaju zabrinutost i divljenje zbog njene upornosti. Mnogi su istakli da je možda bilo prerano za ovako zahtevno pojavljivanje, dok su drugi slavili njen hrabri povratak na pistu.

„Ona je istinski borac“, „Toliko snažna i lepa, ali zdravlje mora biti prioritet“ – samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati.

Da li će usporiti tempo?

Iako Bela još uvek nije dala zvaničnu izjavu nakon revije, jasno je da se nalazi u delikatnom zdravstvenom stanju. Pitanje koje sada ostaje jeste: da li će napraviti pauzu i usporiti tempo kako bi se posvetila potpunom oporavku?

Njena hrabrost da se pojavi uprkos svemu svakako je primer odlučnosti i posvećenosti profesiji, ali i poziv industriji da više pažnje posveti zdravlju svojih zvezda.

