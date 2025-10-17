Slušaj vest

Skot Hojing, pevač popularne grupe Pentatoniks, i njegov suprug Mark Manio Hojing ulaze u novo životno poglavlje.

Par je tokom šoua Ples sa zvezdama, emitovane 14. oktobra, otkrio da očekuju svoje prvo dete.

U video-prilogu pre nastupa, Mark se obratio Skotovoj plesnoj partnerki Rajli Arnold i podelio srećnu vest:

"Imamo još jednu vest za vas: Dobijamo bebu. Naša surogat majka je trudna!" Skot je ushićeno dodao: "Bićemo tate!"

Par, koji se venčao 2023. godine, nije krio uzbuđenje zbog proširenja porodice. "O ovome smo sanjali ceo život", rekao je Mark. "Skot će biti najbolji tata na celom svetu." Iako je priznao da je "ludo izgovoriti naglas" da postaje otac, Skot je dodao: "Tako sam uzbuđen što ću s njim osnovati porodicu. Jednostavno osećam da smo stvarno, stvarno srećni."

Ko je Skot Hojing?

Skot Hojing je američki pevač, tekstopisac i muzičar, najpoznatiji kao osnivač i član a kapela grupe Pentatoniks. Rođen je 17. septembra 1991. u Arlingtonu u Teksasu, a studirao je izvođačku pop muziku na Univerzitetu Južne Kalifornije. Sa Pentatoniksom je 2011. pobedio u šouu The Sing-Off, čime je započela karijera grupe koja je osvojila više Gremija i postala globalni fenomen. Osim rada sa Pentatoniksom, Hojing je sa Mičom Grasijem osnovao duo Superfrut, poznat po pop muzici i humorističkim video-snimcima. Godine 2023. pokrenuo je solo karijeru i objavio EP Parallel, u kojem istražuje teme ljubavi, ranjivosti i ličnog rasta.

Hojing je od 2017. u vezi sa Markom Manijom. Par se verio 2022, a venčao 2023. u Santa Barbari. Njegova majka, Koni Hojing, napisala je o njemu knjigu The Untold Story of Scott Hoying, Pentatonix Star.

(Kurir.rs/B92)

