Điđi Hadid je najveći fan i podrška svog dečka, glumca i reditelja Bredlija Kupera. Dok se Kuper priprema za premijeru svog novog filma slavna manekenka je putem društvenih mreža pozvala svoje pratioce da mu pruže podršku.

Tokom vikenda, Kuper je imao svečanu premijeru, a Điđi, iako nije prisustvovala događaju, objavila je nekoliko poruka podrške na svom Instagram storiju.

- Premijerno veče! Čestitam, moja ljubavi! - napisala je uz fotografiju televizora na kojem se prikazuje scena iz filma. U objavi je spomenula i glumačku ekipu, među kojima su Lora Dern, Vil Arnet i Andra Dej.

Foto: Printscreen/Instagram/gigihadid

Kuper je u razgovoru za E! News otkrio da je njegova ćerka Lija takođe učestvovala u stvaranju filma.

- Ona je deo toga - rekao je. - Radio sam na filmu "Zvezda je rođena" kad se rodila. Sad je ponovo uključena.

Dodao je da mu je prirodno da Lija bude prisutna na setu:

- To je jednostavno deo našeg života. Lepo je što pokazuje interesovanje. Mnogo joj znači.

Kuper i njegova bivša partnerka, manekenka Irina Šajk, zajednički odgajaju Liju, a često ih fotografi hvataju zajedno na porodičnim odmorima.

Kuper je otkrio i da njegova ćerka ima zapažen uticaj na njegove projekte:

- Deca kažu tačno ono što misle, a ona ima snažno mišljenje o svemu. Volim to – važno mi je šta misli. Čak i tokom kastinga, zajedno gledamo audicije.

Iako su Điđi i Bredli tokom većeg dela veze bili diskretni, poslednjih meseci postali su otvoreniji prema javnosti. Ona je povremeno delila zajedničke fotografije i nežne poruke posvećene glumcu.

U novom intervjuu za Vog, Hadid je priznala da je Kuper podstiče da se oproba u glumi i da više sledi svoje kreativne ambicije.

- Mnogo ga poštujem kao umetnika - rekla je. - On mi daje ogromnu podršku, podsticaj i veruje u mene.

- Kada te ljudi koje ceniš ohrabre, to može da probudi samopouzdanje koje nisi znala da imaš. Pomisliš: ‘Šta je najgore što može da se desi ako pokušam?’ – i samo skočiš.

