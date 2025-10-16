da li ste znali?

Malo je poznato da je Dajana Kiton, slavna glumica koja je preminula 11. oktobra u 80. godini, godinama bila oduševljena pop zvezdom Džastinom Biberom.

Njihova simpatična povezanost datira još iz 2015. godine, punih deset godina pre nego što nas je proslavljena dobitnica Oskara napustila.

Prvi susret u emisiji "Elen Dedženeris"

Dajana Kiton je prvi put upoznala Džastina Bibera tokom gostovanja u emisiji Elen Dedženeris 2015. godine. Tada nije krila svoje divljenje prema mladom pevaču.

U galeriji pogledajte fotografije Dajane Kiton:



Gostovala je u okviru "Nedelje Bibera", specijalnog segmenta koji je voditeljka posvetila tada 21-godišnjoj muzičkoj zvezdi. Tokom intervjua, Elen joj je pokazala slike iz Biberovih reklama za Calvin Klein donji veš. Na te fotografije Dajan je reagovala s velikim oduševljenjem, uzviknuvši:

- U redu! To nije moguće. Nisam to videla. To je prelepo!

Na pitanje da li je uzbuđena što je u toku Nedelja Bibera, odgovorila je: - O, da! Sviđa mi se taj dečko.

Iznenađenje na pozornici

Tokom emisije, Elen joj je poklonila dolčevite sa slikom Biberovog lica, znajući da je to jedan od Dajaninih omiljenih odevnih komada.

U galeriji pogledajte fotografije Džastina Bibera:



Potom se, na njeno potpuno iznenađenje, Biber pojavio na sceni, što je izazvalo njen emotivni i razdragani vrisak. Pokrila je lice rukama, zagrlila ga i poljubila u obraz. Na rastanku mu je rekla: - Bilo je stvarno lepo upoznati te. Zbogom!

Uloga u spotu "Ghost"

Taj susret ostavio je snažan utisak i na Biberu, pa ju je šest godina kasnije pozvao da glumi u njegovom spotu za pesmu "Ghost". U režiji Kolina Tila, Dajana je tumačila ulogu njegove bake koja se nosi sa tugom nakon smrti supruga.

Za magazin People, Dajan je opisala iskustvo na snimanju kao: - Prijateljsko, otvoreno, opušteno i jedinstveno. Džastin je bio ljubazan prema svima, a njegov tim je bio savršenstvo.

