Ona je najvatreniji Viktorijin anđeo: Nikad ne biste pogodili koliko godina ima, gori u izazovnom vešu (Foto)
Kendis Svonpul, južnoafrička manekenka, sinoć je na pisti Viktorija Sikret izgledala kao pravi anđeo. Sa raspuštenom plavom kosom, sunčanom puti i savršeno definisanim trbušnjacima, ali i dugim, zategnutim nogama, izgledala je kao da ju je stvorilo samo nebo.
Njena transformacija u kultnu plavu bombu koju danas poznajemo oduvek je fascinirala publiku, a sinoć je to ponovo dokazala. Tridesetšestogodišnja manekenka zablistala je u dva zavodljiva ansambla, izazivajući ovacije publike.
Prvi izgled – crni čipkasti glamur
Za prvi nastup odabrala je crni čipkasti donji veš, uparen sa slojevitim čipkanim ogrtačem i dramatičnim rukavima. Ceo izgled upotpunio je lanac za stomak optočen dijamantima, koji je naglašavao njenu figuru i dodavao luksuzan detalj svakoj pozi.
Pogledajte njeno vatreno izdanje u galeriji:
Drugi izgled – anđeoski stil
Za drugi izlazak na pistu, Kendis je otelotvorila pravi anđeoski stil. Nosila je smeđi čipkasti ansambl, sa gornjim delom ukrašenim dijamantima i zlatnim krilima. Kombinacija elegancije, zavodljivosti i blistavih detalja učinila je njen nastup nezaboravnim.
Kendis Svonpul i sinoć je potvrdila zašto važi za jednu od najlepših i najpoželjnijih manekenki sveta, a njen nastup na Viktorija Sikret reviji 2025. godine dugo će se pamtiti.
Bonus video: Ana Ivanović iz prvih redova pratila reviju