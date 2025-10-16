Slušaj vest

Kendis Svonpul, južnoafrička manekenka, sinoć je na pisti Viktorija Sikret izgledala kao pravi anđeo. Sa raspuštenom plavom kosom, sunčanom puti i savršeno definisanim trbušnjacima, ali i dugim, zategnutim nogama, izgledala je kao da ju je stvorilo samo nebo.

Njena transformacija u kultnu plavu bombu koju danas poznajemo oduvek je fascinirala publiku, a sinoć je to ponovo dokazala. Tridesetšestogodišnja manekenka zablistala je u dva zavodljiva ansambla, izazivajući ovacije publike.

Prvi izgled – crni čipkasti glamur

Za prvi nastup odabrala je crni čipkasti donji veš, uparen sa slojevitim čipkanim ogrtačem i dramatičnim rukavima. Ceo izgled upotpunio je lanac za stomak optočen dijamantima, koji je naglašavao njenu figuru i dodavao luksuzan detalj svakoj pozi.

Drugi izgled – anđeoski stil

Za drugi izlazak na pistu, Kendis je otelotvorila pravi anđeoski stil. Nosila je smeđi čipkasti ansambl, sa gornjim delom ukrašenim dijamantima i zlatnim krilima. Kombinacija elegancije, zavodljivosti i blistavih detalja učinila je njen nastup nezaboravnim.

Kendis Svonpul i sinoć je potvrdila zašto važi za jednu od najlepših i najpoželjnijih manekenki sveta, a njen nastup na Viktorija Sikret reviji 2025. godine dugo će se pamtiti.

