Ešli Grejem se ponovo vratila na pistu Victoria’s Secret Fashion Show 2025 u sredu, 15. oktobra, i još jednom dokazala zašto je jedan od najpoznatijih supermodela sveta.

Za svoj nastup, Grejem je izabrala zavodljivi crni grudnjak i donji veš sa čipkastim detaljima, ali prava zvezda izdanja bila su njena ogromna crna anđeoska krila od pera, sa dugom „vlaknom“ koje se spuštalo iza nje i dodavalo dramatičnost svakom koraku.

Supermodelka je kombinovala jednostavne crne štikle, a kosu nosila u voluminoznom, raspuštenom stilu. S osmehom na licu, samouvereno je prošetala pistom i pozirala za oduševljene fanove.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala:

Ešli Grejem na reviji Victoria's Secret 2025 zapalila podijum Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Sansho Scott/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Nastup je najavljen tri dana ranije, 12. oktobra, u zajedničkom Instagram videu Grejem i brenda Victoria’s Secret. U objavi je Ešli priznala koliko voli energiju revije, dodajući da je teško odoljeti da ne napravi mali „okret“ dok šeta kada publika oduševljeno aplaudira, a muzički izvođači zabavljaju prisutne.

Ešli Grejem još jednom je pokazala da se kombinacija samopouzdanja, zavodljivosti i karizme savršeno uklapa u svet Victoria’s Secret anđela.

Pogledajte kako je izgledala prošle godine:

Ešli Grejem Victoria's Secret
Ešli Grejem Victoria's Secret Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Manekenka je sa skoro 90 kilograma bacila publiku u trans i pozdravljena je glasnim aplauzom. Jedno je sigurno Victoria's Secret je spreman da promeni perspektivu i promoviše raznovrsnot tela na svoje piste.

