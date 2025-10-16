Sa 90 kilograma prošetala samo u donjem vešu: Pokazala je svaki detalj svojih bujnih oblina, manekenka u nikad oskudnijem izdanju
Ešli Grejem se ponovo vratila na pistu Victoria’s Secret Fashion Show 2025 u sredu, 15. oktobra, i još jednom dokazala zašto je jedan od najpoznatijih supermodela sveta.
Za svoj nastup, Grejem je izabrala zavodljivi crni grudnjak i donji veš sa čipkastim detaljima, ali prava zvezda izdanja bila su njena ogromna crna anđeoska krila od pera, sa dugom „vlaknom“ koje se spuštalo iza nje i dodavalo dramatičnost svakom koraku.
Supermodelka je kombinovala jednostavne crne štikle, a kosu nosila u voluminoznom, raspuštenom stilu. S osmehom na licu, samouvereno je prošetala pistom i pozirala za oduševljene fanove.
Pogledajte u galeriji kako je izgledala:
Nastup je najavljen tri dana ranije, 12. oktobra, u zajedničkom Instagram videu Grejem i brenda Victoria’s Secret. U objavi je Ešli priznala koliko voli energiju revije, dodajući da je teško odoljeti da ne napravi mali „okret“ dok šeta kada publika oduševljeno aplaudira, a muzički izvođači zabavljaju prisutne.
Ešli Grejem još jednom je pokazala da se kombinacija samopouzdanja, zavodljivosti i karizme savršeno uklapa u svet Victoria’s Secret anđela.
Pogledajte kako je izgledala prošle godine:
Manekenka je sa skoro 90 kilograma bacila publiku u trans i pozdravljena je glasnim aplauzom. Jedno je sigurno Victoria's Secret je spreman da promeni perspektivu i promoviše raznovrsnot tela na svoje piste.