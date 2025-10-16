Slušaj vest

Glumica Anica Lazić, koja je pažnju javnosti prvi put ozbiljno privukla vezom s čak 39 godina starijim Lazarom Ristovskim, ponovo je izazvala buru komentara – ovog puta zbog drastične transformacije za novu ulogu.

Na Instagramu je podelila fotografiju iz šminkernice na snimanju serije „Krunska 11“, gde se pojavljuje u izdanju kakvo do sada nismo imali prilike da vidimo. Umesto njenih uobičajenih neutralnih tonova i prirodnog izgleda, sada dominira jaka šminka, nadograđena kosa i duga pletenica koja joj pada niz leđa – sve do struka.

Upravo zbog takvog izgleda našalila se i napravila paralelu s holivudskom zvezdom.

- Lara Croft iz Krunske 11, napisala je Anica u opisu objave, aludirajući na lik koji je proslavio Anđelinu Džoli.

Ljubav na prvi pogled sa Lazarom Ristovskim

Anica je svojevremeno otkrila i kako je započela njena romansa s poznatim glumcem Lazarom Ristovskim, koji je od nje stariji skoro četiri decenije.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima.

Za nju, početak veze nije stvar datuma, već trenutka kada su im se pogledi prvi put sreli:

- Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem – od prvog puta kada smo se pogledali.

Otkrila je i kako su zajedno doneli odluku da svoju vezu ne kriju od javnosti:

- Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način.

