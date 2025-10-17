Slušaj vest

Dženifer Aniston ponovo je oduševila fanove kada se pojavila u novom videu za fitnes brend "Pvolve", čiji je i ambasador.

Glumica iz serije Prijatelji, koja ima 56 godina, zablistala je u crnom sportskom brushalteru i usklađenim helankama dok je izvodila vežbe tokom snimanja, a zatim se presvukla u ljubičasti sportski komplet i još jednom dokazala svoju fizičku spremnost.

Kratki video objavila je na Instagramu uz opis: - Pvolve jesenji izazov je tu i volela bih da nam se pridružite. Učestvujući u izazovu, podržavate @wimedicineorg – fondaciju koja podržava revolucionarna istraživanja za unapređenje ženskog zdravlja.

Fanovi su brzo pohrlili u komentare, obasipajući Dženifer komplimentima.

Transformacija zahvaljujući Pvolve-u

U saopštenju za medije navodi se da je Dženifer otkrila u Pvolve-u „pametan, bezbedan i snažan način da izgradi mišiće, poveća opterećenje i podrži dugovečnost“. Jesenji izazov snage traje od 29. oktobra do 12. novembra, a za svaki završen izazov, Pvolve će donirati 1 dolar organizaciji Women in Medicine.

Trening bez pritiska – i rezultati dolaze

Aniston godinama održava svoju figuru kombinacijom zdrave ishrane i redovne fizičke aktivnosti, a upravo je Pvolve postao njen favorit.

- Od svih treninga koje sam probala tokom godina, ovaj je najviše transformisao moje telo, i uz to je uživanje – ne osećam pritisak niti strah, niti mi je naporan, izjavila je za People.

Osim Pvolve-a, voli da ubacuje i druge aktivnosti kako bi podigla puls.

- Idealno bi bilo da imam četiri dana treninga nedeljno, i još jedan dan za dužu šetnju ili planinarenje, rekla je za Women’s Health.

Kratki treninzi, veliki efekti

U poslednjih nekoliko godina, Dženifer se odlučila za pametniji, a ne nužno teži pristup vežbanju.

- Mislimo da moramo da treniramo sat vremena, i to može da bude zastrašujuće. Ali stvarno možete dobiti efikasan trening i za samo 20 minuta, ako nemate više vremena – čak i 10 minuta nečega što vas pokrene je dovoljno. To mi pruža utehu, objasnila je.

Više se ne oslanja na trčanje i intezivni kardio, jer to stavlja prevelik pritisak na kolena.

- Ne stavljam sebi više taj pritisak kao ranije. Nekad sam ustajala satima pre posla da bih stigla da treniram, a ti rani sati su već sami po sebi haotični, rekla je.

Zdrava ishrana, sa malo prostora za uživanje

Kada je reč o ishrani, Dženifer pokušava da jede što čistije, ali s vremena na vreme voli da se počasti – bilo slatkišem ili martini koktelom.

Za Elle je otkrila šta najčešće jede za doručak: - Kada se probudim, popijem toplu limunovu vodu, a zatim uzmem šejk ili avokado i jaja, što mi je omiljena kombinacija. Prelijem to s malo kokosovog ulja. Ponekad jedem cerealije od prosa sa bananom, ili ovsenu kašu sa belancetom dodanim na kraju.

Za ručak bira povrće ili salatu sa nekim izvorom proteina, a večera je obično nešto slično.

