Kim Kardašijan (44) otkrila je da nije u toku sa rastućim cenama namirnica i da nema "pojma koliko koštaju jednostavne stvari".

U epizodi podkasta "Call Her Daddy", emitovanoj u sredu, 15. oktobra, voditeljka Aleks Kuper upitala je Kim koliko godišnje troši na "glam" tokom igre "Priznaj ili pošalji poruku".

- Pa, mnogo, kazala je Kim pre nego što je otkrila da troškove stilizovanja vezane za emisiju "The Kardashians" na Hulu platformi plaća produkcija, pa samim tim nije upoznata sa ukupnim iznosom. Kuper je to nazvala „pametnim“ potezom, dok je Kim nastavila da pogađa koliko se zapravo troši na njen glam tim.

- Ukupno... Mislim, nemam pojma koliko koštaju neke jednostavne stvari. Nemam predstavu koliko košta, recimo, karton mleka, što je stvarno..., zastala je, pa dodala: - Volela bih da znam više o tome koliko košta, na primer, mleko.

"Glam" vredan milion dolara godišnje?

Kada su počele da pogađaju okvirne sume i spomenule cifru od milion dolara godišnje, Kuper (31) je rekla:

- Znaš? Ne bih se iznenadila zbog toga. Ova kosa nije jeftina, odgovorila je Kim dok je dodirivala svoje ekstenzije.

Da li je trebalo da bude "otkazana"?

Kasnije je Kim upitana da li je ikada uradila nešto zbog čega je mislila da je trebalo da bude "otkazana". Osnivačica brenda Skims prisetila se foto-sešna na kojem je pozirala zajedno sa Džastinom Biberom, koji je tada imao 16 godina.

- Bilo je to kao neka predstava – njegova devojka je bila tamo, roditelji takođe, mislim da nije bilo ništa čudno, ali kada se sada osvrnem, to je jedna od onih stvari zbog kojih pomislim – znaš, on je naš dobar prijatelj, cela porodica ga voli, ali – ko je mislio da je to dobra ideja?, ispričala je Kim.

Dodala je i da je taj foto-sešn bio referenca na film The Graduate iz 1967. godine.

- Mogu da zamislim da to postane problematično, odgovorila je Kuper.

