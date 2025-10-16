Slušaj vest

Bivša teniserka Ana Ivanović danas ima poseban razlog za slavlje. Veoma bitnoj osobi u njenom životu danas je rođendan

Naime, Anin brat Miloš proslavlja rođendan a ona mu je ovim povodom uputila javnu čestitku.

"Srećan rođendan najboljem bratu na svetu! Uvek ostani takav kakav jesi. Obožavam te!", emotivno je poručila Ivanovićeva.

Ana i Miloš su u veoma bliskom odnosu iako zbog prirode posla kojim se bave neretko žive na totalno različitim delovima sveta. Miloš je čak bio i jedan od "krivaca" za početak ljubavi Ane i njenog, sada već bivšeg muža", Bastijana Švajnštajgera.

Miloš je godinama u srećnom braku sa Draganom Džajić. Suprugu je upoznao preko zajedničkog prijatelja u teretani, a vrlo brzo shvatili su da je to ljubav na prvi pogled pa su se već naredne godine uzeli tokom raskošne ceremonije u jednom beogradskom hotelu.

"Vrlo brzo nakon našeg upoznavanja, shvatio sam da bih voleo da mi Dragana bude supruga. Pored nesporne lepote, ona poseduje neverovatnu energiju koja mi prija. Dragana je veoma razumna devojka, s njom je sve lako i to mi veoma prija. Ona voli da sluša i razgovara, što je danas retkost. Voleo bih da ljubav sa njom potraje za ceo život", rekao je tada Miloš za “Story".

