Ed Vilijams, voljeni glumac najpoznatiji po ulozi bezizražajnog naučnika Teda Olsona u filmovima „Policijski odred!“ i „Goli pištolj“, preminuo je u 98. godini.

Njegova unuka Stefani Vilijams potvrdila je u četvrtak za „Holivud reporter“ da je preminuo 2. oktobra u Los Anđelesu. Poznato lice generacijama ljubitelja komedije, Vilijams je prvi put osvojio publiku svojim ozbiljnim izvođenjem uz Lesli Nilsen u „Policijskom odredu!“, kultnoj seriji ABC-ja. Kasnije je ponovio ulogu Teda Olsona u blokbaster filmovima „Goli pištolj“, gde su njegove „naučne demonstracije“ postale omiljena šala fanova.

Pored svog rada u komediji, Vilijams je često dobijao uloge u ulogama sveštenika, sveštenika i pastorala tokom svoje višedecenijske karijere.

Jedna od njegovih najpamtljivijih uloga došla je u filmu „Otac neveste“ iz 1991. godine, u kojem je vodio venčanje Eni Benks (koju je igrala Kimberli Vilijams) i Brajana Makenzija (Džordž Njubern) u voljenoj romantičnoj komediji sa Stivom Martinom i Dajanom Kiton, koja je prošle nedelje preminula od upale pluća u 79. godini.