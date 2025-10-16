Slušaj vest

Poznati turski glumac, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, koji je glumio u seriji "Sulejman Veličanstveni", preminuo je u 91. godini života, javio je televizijski kanal Habertürk.

Glumac je u septembru proslavio 90. rođendan, a samo mesec dana nakon toga je, nažalost, preminuo.

Güzelbeyoğlu je nastupao u pozorištu od svoje 15. godine, igrao u brojnim filmovima i serijama, a više od 30 godina radio je kao arhitekta u gradskoj upravi Istanbula.

U seriji "Sulejman Veličanstveni" tumačio je lik državnog činovnika Pirija Mehmeta-paše.

Sahrana glumca zakazana je za subotu u Istanbulu.

(Kurir.rs/Telegraf)

