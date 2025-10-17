Umro Ejs Frili: Legendarni gitarista "Kisa" izgubio životnu bitku
Legendarni gitarista grupe "Kis" Ejs Frili je preminuo, potvrdila je njegova porodica, neposredno nakon što je muzičar stavljen na aparate za održavanje života zbog krvarenja u mozgu.
Do krvarenje u mozgu došlo je usled pada u njegovom studiju pre nekoliko nedelja, posle čega je otkazana njegova turneja.
Porodica je potvrdila tužnu vest.
"Potpuno smo slomljeni. U njegovim poslednjim trenucima, bio je okružen ljubavlju, brižnim i mirnim rečima, kao i molitvama. Čuvamo sva najlepša sećanja, njegov smeh i slavimo snagu i ljubaznost koje je poklanjao drugima. Sećanje na Ejsa će živeti zauvek!", navodi se u saopštenju porodice.
Freli je bio jedan od osnivača grupe "Kis", zajedno sa Džinom Simonsom, Polom Stenlijem i Piterom Krisom. Svirao je gitaru za bend od 1973. do 1982. godine pre nego što ga je napustio zbog kreativnih razlika i borbe sa zloupotrebom supstanci. Potom je osnovao bend "Frilijeva kometa", koji je trajao od 1984. do 1988. godine. Ponovo se pridružio "Kisu" na njihovoj turneji ponovnog okupljanja 1996. godine i ostao je sa njima do 2002. godine.