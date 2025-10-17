Slušaj vest

Legendarni gitarista grupe "Kis" Ejs Frili je preminuo, potvrdila je njegova porodica, neposredno nakon što je muzičar stavljen na aparate za održavanje života zbog krvarenja u mozgu.

Do krvarenje u mozgu došlo je usled pada u njegovom studiju pre nekoliko nedelja, posle čega je otkazana njegova turneja.

Porodica je potvrdila tužnu vest.

"Potpuno smo slomljeni. U njegovim poslednjim trenucima, bio je okružen ljubavlju, brižnim i mirnim rečima, kao i molitvama. Čuvamo sva najlepša sećanja, njegov smeh i slavimo snagu i ljubaznost koje je poklanjao drugima. Sećanje na Ejsa će živeti zauvek!", navodi se u saopštenju porodice.

Freli je bio jedan od osnivača grupe "Kis", zajedno sa Džinom Simonsom, Polom Stenlijem i Piterom Krisom. Svirao je gitaru za bend od 1973. do 1982. godine pre nego što ga je napustio zbog kreativnih razlika i borbe sa zloupotrebom supstanci. Potom je osnovao bend "Frilijeva kometa", koji je trajao od 1984. do 1988. godine. Ponovo se pridružio "Kisu" na njihovoj turneji ponovnog okupljanja 1996. godine i ostao je sa njima do 2002. godine.

