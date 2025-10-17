Poznato je da je Brižit Bardo prošla kroz zahtevnu hiruršku intervenciju u sklopu borbe s teškom bolešću.
lekari su zabrinuti
Slavna Brižit Bardo hospitalizovana: Morala na hitnu intervenciju, u zabrinjavajućem je stanju
Slušaj vest
Poznata francuska glumica i dugogodišnja aktivistkinja za prava životinja, Brižit Bardo (91), već tri nedelje se nalazi na bolničkom lečenju zbog ozbiljnih zdravstvenih tegoba.
Prema navodima francuskih medija, Bardo je smeštena u privatnu kliniku u Tulonu, na jugu Francuske, nedaleko od njenog doma u Sen Tropeu.
Brižit Bardo je često imala uloge zavodnica u filmovima Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Klikom na link pročitajte uzbudljivu životnu priču Brižit Bardo.
Iako detalji njenog stanja nisu u potpunosti otkriveni, poznato je da je prošla kroz zahtevnu hiruršku intervenciju u sklopu borbe s teškom bolešću. Uprkos zabrinutosti lekara, očekuje se da bi u narednim danima mogla biti otpuštena iz bolnice, prenosi agencija Ansa.
Bonus video: Poznata glumica progovorila o detaljima zlostavljanja
Reaguj
Komentariši