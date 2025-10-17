Slušaj vest

Poznata francuska glumica i dugogodišnja aktivistkinja za prava životinja, Brižit Bardo (91), već tri nedelje se nalazi na bolničkom lečenju zbog ozbiljnih zdravstvenih tegoba.

Prema navodima francuskih medija, Bardo je smeštena u privatnu kliniku u Tulonu, na jugu Francuske, nedaleko od njenog doma u Sen Tropeu.

Iako detalji njenog stanja nisu u potpunosti otkriveni, poznato je da je prošla kroz zahtevnu hiruršku intervenciju u sklopu borbe s teškom bolešću. Uprkos zabrinutosti lekara, očekuje se da bi u narednim danima mogla biti otpuštena iz bolnice, prenosi agencija Ansa.

