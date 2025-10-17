Slušaj vest

ManekenkaSofija Riči Grejndž (27) očekuje svoju drugu bebu sa suprugom Eliotom Grejndžom, a uzbudljivu vest podelila je na Instagramu u četvrtak, 16. oktobra.

Sofija je na slici prikazala siluetu svog golog trudničkog stomaka u selfiju ispred ogledala.

"Na putu da lansiram ove bebe“ napisala je u opisu objave.

Sofija i njen suprug, muzički producent, su već roditelji devojčice Eloiz, koju su dobili u maju 2024. godine. Sofija, koja uskoro očekuje i drugo dete se oseća dobro u svojoj koži.

Zvezda je u video snimku za segment „Beauty Secrets“ magazina ,,Vogue", objavljenom 25. jula, govorila o posebnom odnosu sa svojom ćerkom.

"Mislim da mi je rođenje ćerke pomoglo da shvatim koliko je važno osećati se samopouzdano bez šminke,“ rekla je Sofija. „Puno pričam s njom o tome. Volim mnogo da razgovaram s njom o tome, iako ima godinu dana i jedva da govori, ali sam uverena da me razume. Dakle, vodimo duboke, duboke razgovore o životu.“

Dok je šetala crvenim tepihom na najvećoj modnoj večeri godine, Sofija je razgovarala za Entertainment Tonight o svemu — od svoje Met Gala kombinacije do iskustva spremanja kao nova mama. Otkrila je kako je izgledalo pripremati se za tako važan događaj, a ujedno brinuti o svojoj bebi.

"Znate šta, bio je to izbalansiran dan. Pola dana sam provela sa svojom bebom, a drugu polovinu dana sam se spremala za najsjajniju večeru, uz čašicu tekile, što nisam uradila jako dugo,“ rekla je za medije.

"Dobro se zabavljam, i večeras sam ovde bez svog supruga, što takođe nisam radila jako dugo.“

"Nedostaje mi večeras, ali sam jednostavno presrećna što sam ovde,“ dodala je.

Prvi rođendan

Sofija je 21. maja podelila redak uvid u svoj porodični život na Instagramu, proslavljajući prvi rođendan svoje ćerke sa nekoliko fotografija sa tog dana.

Na slikama je ponosna mama prikazala svoju porodicu od tri člana dok su zajedno uživali na važan dan. U objavi se nalazila i emotivna poruka o tome kako je bilo gledati Eloiz kako raste u poslednjih 12 meseci.

1/7 Vidi galeriju Sofija Riči Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, CraSH/IS/MPI / Capital pictures / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

"Pre tačno godinu dana rodila se moja mala devojčica,“ napisala je. „Nisam shvatila koliko će njen prvi rođendan za mene biti ispunjen različitim emocijama. Sa jedne strane, to je najneverovatniji i najlepši jubilej. Sa druge strane, osvrćem se unazad i shvatam da su ti mali, sitni trenuci nešto što nikada neću moći da vratim. Gledati je kako raste bio je pravi blagoslov. Moj najveći uspeh će UVEK biti ona.“

"Ona mi je dala smisao, i bez nje nisam ništa. Eliot i ja ne možemo voleti ništa više u ovom životu. Ne znam šta sam učinila da zaslužim svoju malu bubu, ali znam da je moj raj ovde na zemlji sa njom. Tako sam beskrajno blagoslovena,“ zaključila je Sofija u svojoj objavi.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Frizura Sofije Riči