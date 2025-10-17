Slušaj vest

Maršal Brus Maters III, poznatiji kao Eminem, je američki reper i muzički producent koji je stekao svetsku slavu 1990-ih. Njegovi albumi i singlovi su revolucionisali hip-hop scenu, dok ga je njegov privatni život često dovodio u centar pažnje medija. Tokom svoje karijere, rušio je stereotipe i otvarao vrata za bele ljude u žanru kojim su dominirali crni umetnici. Njegova muzika se bavi društvenim promenama, politikom i ličnim borbama, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih repera svoje generacije.

Karijera i muzička dostignuća

Eminemov debitantski album bio je „Infinite“ (1996), a sledeće godine, EP „Slim Shady“ mu je doneo međunarodnu pažnju. Albumom „The Slim Shady LP“ (1999) osvojio je široku publiku, nakon čega je usledio niz uspešnih albuma koji su obarali rekorde. Njegov poslednji studijski album, „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“, objavljen je prošle godine, piše 24.hr.

Pored muzike, Eminem se okušao i u filmu. U drami „8 Milja“ (2002), igrao je samog sebe i dobio je kritičko priznanje. Pesma „Lose Yourself“, koja je deo filma, osvojila je Oskara za najbolju originalnu pesmu i našla se na vrhu svetskih top-lista. Tokom karijere prodao je više od 220 miliona albuma, osvojio 15 Gremi nagrada, 17 Bilbordovih nagrada, 15 MTV video muzičkih nagrada i primljen je u Kuću slavnih rokenrola.

Porodični i privatni život

Na vrhuncu slave, Eminem je bio u vezi sa Kimberli En Skot, poznatom kao Kim. Upoznali su se u srednjoj školi, a nakon što su Kim i njena sestra pobegle od kuće, uselili su se kod petnaestogodišnjeg Eminema i njegove majke. Njihova veza je počela 1991. godine i često je bila turbulentna. 1995. godine rodila im se ćerka Hejli Džejd, jedino biološko dete repera.

Eminem je kasnije usvojio svoju nećaku, Alajnu Mari, Kimovog sina iz afere, Stivija Lejna, i odgajio njegovog polubrata Nejtana. Reperova majka, Debi, preminula je prošle godine.

Eminem i Kim su se venčali 1999. godine, razveli 2001. godine, a zatim ponovo venčali 2006. godine – samo da bi se ubrzo nakon toga razveli. Uprkos njihovoj burnoj vezi, uspeli su da održe dobru komunikaciju zbog zajedničkog starateljstva nad decom.

Ljubav i medijski skandali

Eminem je imao kratke veze sa glumicom Britani Merfi i navodno sa Marajom Keri, ali svi kontakti su bili kratkotrajni i izazvali su medijske spekulacije. Sukobi su se, međutim, smirili tokom godina.

Napadi i bezbednost

U aprilu 2020. godine, Metju Dejvid Hjuz je provalio u Eminemov dom u Mičigenu sa namerom da ga ubije. Glumac ga je video i sprečio napad. Napadač je završio u zatvoru, a istraga je otkrila da je neko vreme pratio repera.

Kozmetičke spekulacije i zdravlje

Eminem (53) je godinama bio meta medijske pažnje zbog navodne plastične hirurgije. Iako nikada nije potvrdio spekulacije, mnogi su komentarisali da njegove promene u izgledu mogu biti posledica višegodišnje borbe sa zavisnošću i zdravstvenih problema.

