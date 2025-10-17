Slušaj vest

Kada Hale Beri objavi fotografiju, unapred znamo da će danima biti glavna tema. Ovoga puta, pozirala je u bikiniju zlatne boje i ostavila bez teksta sve oni koji ne mogu da prestanu da bruje o njenom neverovatno mladalačkom izgledu.

Fotografiju, koju je Hale Beri podelila na X-u, pratio je jednostavan opis - "59 godina". Obučena u metalik bikini na pertle, crno-belu maramu i moderne pilotske naočare za sunce, malo je reći da joj godine ne mogu ništa. Usledili su brojni komentari.

"Ona stari kao da koristi tajne kodove", "Kako je moguće da ova žena ima 59 godina?", "Ako mene pitate, ona je sve lepša i lepša", "Mora da ima tajnu za mladoliki izgled", može se pročitati među reakcijama.

Mnogi obožavaoci istakli su da Hale Beri izgleda zapanjujuće i da inspiriše svojim pristupom životu. Podsetimo, glumica je prošle godine u razgovoru za Oprah Daily priznala da se oseća "najboljom verzijom sebe". Naglasila je da će joj predstojeći 60. rođendan biti vreme puno novih izazova i radosti.

"Osećam se samouvereno. Osećam se snažno. Osećam se se*si. Pametnija sam i mudrija nego ikada ranije. Mislim da će šezdeseta biti divno razdoblje, jedva ga čekam", rekla je tada.

Hale Beri uživa na Maldivima gde je i proslavila svoj rođendan Foto: printscreen/instagram/halleberry

A ukoliko se pitate šta Hale Beri najviše pomaže kada je izgled u pitanju, reč je o kolagenu. Ona je jednom prilikom priznala da svoju kožu lica održava kostima. Svakog dana odlazi do mesara kako bi pokupila kosti koje im ne trebaju, a zatim ih prokuva u posebno piće za koje tvrdi da je prepuno kolagena.

"I vi to možete! Idite kod mesara, zamolite ga za kosti koje mu nisu potrebne i dobićete ih za džabe. Prokuvajte kosti i ostavite 24 sata. Zatim popijte tu tečnost. Ludo je i prepuno kolagena!", rekla je Hale Beri.

