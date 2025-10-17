Slušaj vest

Glumac Patrik Švarceneger, poznat po ulozi u seriji "The White Lotus" u kojoj je pokazao svoju "muškost", uhvaćen je na reviji "Viktorijas sikreta", gde je bodrio svoju bolju polovinu dok je ponosno koračala pistom.

Dok je Ebi Čempion samouvereno šetala u plavoj, providnoj pidžami, a posle i jarko ružičastom bebi-dolu, crnim gaćicama i upečatljivim crnim anđeoskim krilima, Patrik nije mogao da sakrije oduševljenje. Na snimku koji je objavio "People", vidi se kako 32-godišnji glumac skače na noge i telefonom beleži svaki trenutak.

Manekenka je pratiocima na Instagramu pokazala pripreme iza kulisa. U storijima je otkrila zvaničnu garderobu za bekstejdž "Viktorijas sikreta", prugasti ružičasto-beli grudnjak i ogrtač – dok su se frizeri i šminkeri pobrinuli za završne detalje.

Ova revija bila je i prvi veliki modni događaj na kojem je Ebi nastupila otkako su ona i Patrik izgovorili sudbonosno "da". Par se venčao 6. septembra u severnom Ajdahu, gotovo dve godine nakon objave veridbe.

Patrik Švarceneger Foto: Profimedija, Profimedia

(Kurir.rs/Mondo)

