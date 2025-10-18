Slušaj vest

Dženifer Lopez je u intervjuu sa Hauardom Sternom bez ustezanja priznala da, uprkos svim vezama i brakovima, ne veruje da je ikada bila zaista voljena.

"Volela sam, ali nikada nisam bila voljena. Nije stvar u tome da ja nisam vredna ljubavi – već u tome da oni nisu sposobni da vole, nemaju to u sebi. Dali su mi sve što su mogli, svaki put. Sva prstenja, sve kuće, brak... ali nešto je uvek nedostajalo“, iskreno je rekla 56-godišnja Lopez i dodala:

"Moj poslednji razvod, to je bila najbolja stvar koja je mogla da mi se dogodi. Tada sam odlučila da sve naučim o sebi – imala sam terapeuta, duhovnog mentora, kouča... rekla sam sebi da ću ovo da razumem do kraja, makar me ubilo“, otkrila je.

Podsetimo, Dženifer je imala četiri braka, šest veridbi i osam javnih veza. Prvi brak bio joj je sa kubanskim konobarom Ojanijem Noom, koji je tada radio u Njujorku. Strastvena veza se brzo pretvorila u brak, koji nažalost nije dugo trajao. Par se razveo nakon nešto manje od godinu dana, zbog nepomirljivih razlika.

Dženifer Lopez,Paf Dedi Foto: BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon toga, latino lepotica se zaljubila u repera Šona Combsa / Paf Dedija, sa kojim je bila dve godine. Raskinuli su zbog njegove prevare.

Vera u ljubav joj se vratila uz Krisa Džada, jednog od njenih pratećih igrača sa početka karijere. Zaljubljeni Kris je zaprosio atraktivnu Dženifer posle kratke veze, a venčali su se 2001. godine. Ni ovog puta slavna pevačica nije imala mnogo sreće – brak je trajao još kraće od prvog. Nakon godinu dana su se razveli, a J.Lo je priznala da to nije bila nimalo laka odluka.

Kris Džada i Dženifer Lopez Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

J.Lo i glumac Ben Aflekspojili su se tokom snimanja filma Gigli 2002. godine, a verili su se za manje od godinu dana. Aflek je za prsten izdvojio oko dva miliona dolara, a dijamant je bio roze nijanse. Celo venčanje je otkazano nekoliko meseci pre zakazanog datuma, a veridba je raskinuta. Par je ukupno bio zajedno dve godine.

Ben Aflek i Dženifer Lopez Foto: Profimedia

Nekoliko meseci nakon raskida sa Benom, u junu 2004. godine, Dženifer se udala za pevača Marka Entonija. U februaru 2008. godine dobili su blizance Emu i Maksimilijana. Sve je delovalo kao velika ljubavna bajka, par je bio uspešan i privatno i poslovno, ali onda se ljubav ugasila. Potvrda o razvodu stigla je 2011. godine, nakon sedam godina braka, a par je i posle razvoda ostao u dobrim odnosima.

Dženifer i Mark Entoni Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Posle razvoda, ljubav je pronašla sa 17 godina mlađim plesačem Kasperom Smartom. Razišli su se 2014. godine usred medijskih natpisa da je Smart navodno razmenjivao seksi poruke sa dve manekenke.

Nakon raskida sa mladim plesačem, Dženifer je bila sama godinu dana, a onda je 2017. godine u njen život ušao penzionisani sportista Aleks Rodrigez. Par je planirao da se venča tokom leta 2020. godine, ali su dva puta odlagali datum zbog pandemije COVID-19, pre nego što su potpuno odustali i raskinuli vezu.

Dženifer Lopez, Aleks Rodrigez Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

U maju 2021. počele su da kruže glasine da su Ben Aflek i Dženifer Lopez obnovili svoju romansu. I nakon nešto manje od godinu dana veze, 17. jula 2022. Dženifer je potvrdila da se udala za Bena na privatnoj ceremoniji u Las Vegasu. Brak opet nije potrajao – razveli su se nakon nešto manje od dve godine.

VIDEO: Dženifer Lopez