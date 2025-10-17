Slušaj vest

Lazar Dubovac osvojio je publiku još 2008. godine, kada se pojavio u popularnoj seriji "Moj rođak sa sela". Imao je samo 24 godine, ali je među glumačkim velikanima, poput Tanasija Uzunovića i Dragana Jovanovića, zasijao u ulozi Mališe Maleševića.

- Mališa je momak iz naroda, i upravo zato su ga ljudi zavoleli i upamtili. Kada sam prvi put pročitao scenario, pomislio sam da bi svi želeli da budu mudri kao Rajko, šarmantni kao Drakče, tajanstveni kao Vranić. A zapravo, svi smo mi u suštini jednostavni kao Mališa - rekao je Dubovac u intervjuu za Republiku.

Lazar Dubovac u seriji "Moj rođak sa sela":

U manastiru Hilandar služio kao iskušenik

Iako su mu predviđali blistavu karijeru, Lazar se povukao iz javnosti, a nakon toga su krenule glasine da planira da se zamonaši. Glumac je dugo ćutao o svom životu, a onda je kasnije otkrio da je jedno vreme zaista proveo na Svetoj Gori, gde je pronašao mir i odgovore na pitanja koja mu je život postavljao.

- Nisam mogao da se nagledam te lepote. Posle nekog vremena tamo, čovek počne da preispituje sve: zašto je ovde, kuda odlazi njegova energija, šta ostaje od stečenog znanja? Zapitao sam se čemu jurnjava za uspehom, čemu svađe i dokazivanja - ispričao je Dubovac, koji je glumu diplomirao u klasi Mirjane Karanović.

U manastiru Hilandar služio je kao iskušenik, posvećen jednostavnim, ali duboko značajnim poslovima.

- Turisti su me prepoznavali i začuđeno pitali kako to da im glumac kuva kafu. Ali monasi ne mare za titule, za novac ili slavu. Za njih je osnova svega ljubav. Kuvanje kafe? I to je ljubav. Pored toga, krčio sam šumske staze, čistio manastir, pravio sveće i brojanice, govorio je Lazar.

Pogledajte u galeriji kako danas izgleda Lazar Dubovac:

Ipak, život ga je vratio glumi. Na poziv Žarka Jokanovića, pridružio se ekipi telenovele "Zakopane tajne", gde je igrao Ogija Živanovića. Njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon dužeg vremena bilo je u popularnom kvizu "Ja volim Srbiju", gde je mnoge začudio fizičkom promenom, budući da je tada imao dugu kosu i bradu.

